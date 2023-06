Sektentragödie in Kenia: Zahl der Toten steigt auf mehr als 300

Nairobi. Die Zahl der Toten in einer christlichen Sekte in Kenia ist auf mehr als 300 gestiegen. In Massengräbern in einem Waldgebiet nahe der Küste seien weitere 19 Leichen entdeckt worden, teilten die Behörden am Dienstag mit. Es sei mit weiteren Toten zu rechnen, weil weitere Exhumierungen geplant seien. Die lokale Behördenchefin Rhoda Onyancha sagte, in der Gegend würden noch 613 Menschen vermisst.

Die Polizei war im April auf das Grundstück des Pastors Paul MacKenzie gerufen worden, nachdem Ermittelnde Hinweise erhalten hatten, Dutzende Menschen seien verhungert, weil der Geistliche ihnen gesagt habe, dies sein ein Weg, „Jesus zu treffen“. Die ausgemergelten Anhängerinnen und Anhänger wurden in einem Krankenhaus in Malindi behandelt, bevor sie in ein Heim gebracht wurden.

MacKenzie sollte in dieser Woche wieder vor Gericht erscheinen. Innenminister Kindiki Kithure deutete an, dass der Pastor wegen Terrorismus oder Völkermord angeklagt werden könnte. Vor seiner Verhaftung im April war der Pastor im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Kindern angeklagt, aber auf Kaution freigelassen worden.

Helfer bergen Leichen von Anhängerinnen und Anhängern der kenianischen „Hungersekte“. © Quelle: picture alliance / AA

Sektenführer forderte Mitglieder auf, Kontakt zu Angehörigen abzubrechen

Die Sekte namens Good News International Church wurde 2003 gegründet. Vor einigen Jahren kaufte Sektenführer MacKenzie Land im Shakahola-Wald und ermunterte nach Angaben ehemaliger Mitglieder auch seine Anhängerinnen und Anhänger zu Landerwerb. Kenianischen Medienberichten zufolge soll die Sekte etwa 3000 Anhängerinnen und Anhänger gehabt haben.

In Videoaufnahmen früherer Gottesdienste predigte der selbst ernannte Geistliche, ein ehemaliger Taxifahrer, mit weit ausholenden Gesten vor einem aufmerksamen Publikum in dicht gefüllten Veranstaltungszelten. Nach Aussagen von Angehörigen von Sektenmitgliedern forderte er seine Anhängerinnen und Anhänger auf, ihre Kinder nicht mehr in die Schule zu schicken. Die Sektenmitglieder sollten danach auch den Kontakt zu ihren Familien und alle weltlichen Aktivitäten abbrechen.

Kenia: Diskussion über Mindeststandards für Registrierung religiöser Gemeinschaften

In der kenianische Öffentlichkeit wird der Fall mittlerweile als „Shakahola-Massaker“ bezeichnet. Er hat auch eine Diskussion über strengere Regeln und Mindeststandards für die Registrierung religiöser Gemeinschaften in Gang gesetzt. Eine Kommission im Auftrag der Regierung soll innerhalb der nächsten sechs Monate Empfehlungen ausarbeiten. Dabei soll es darum gehen, die Entwicklung von fragwürdigen Sekten ebenso zu unterbinden wie die Verbreitung von religiösem Extremismus.

In dem überwiegend christlichen ostafrikanischen Land sind außer den großen Konfessionen rund 4000 freikirchliche und evangelikale Kirchen registriert.

RND/AP/dpa/nis