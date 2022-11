﻿Selbsthilfegruppe zu Verschwörungserzählungen will Angehörigen von Betroffenen helfen

In sozialen Netzwerken haben Verschwörungserzählungen zu satanischen Politikerkreisen, „Reptiloiden“ in den Zentren der Macht oder zur Herkunft des Corona-Virus Konjunktur. Unter der Radikalisierung Betroffener leiden oft auch Familien und Freunde. Ein neues Beratungsprogramm bietet Unterstützung.

Nicht nur in den USA gibt es inzwischen viele Menschen, die an eine angebliche satanische Sekte unter Politikerinnen und Politikern glauben. Diese Verschwörungserzählung wird nach dem Initiator auch Qanon genannt.

Leipzig. Unsere Welt ist komplex und nur selten einfach zu erklären. Gerade in Situationen von Krisen, die im Medienzeitalter so präsent wie nie zuvor sind, haben einfache Erklärungen Konjunktur. Mitunter spielen dabei Vermutungen über konspiratives, bösartiges Handeln Einzelner oder kleinerer Gruppen eine große Rolle. In den Echokammern sozialer Netzwerke werden solche Verschwörungserzählungen heute auch wie im Lauffeuer verstärkt. Betroffene verlieren im Austausch mit Gleichgesinnten dann oftmals jeglichen Bezug zur Realität.

Zu den langlebigsten Verschwörungsbehauptungen gehört wohl jene einer angeblich jüdischen Weltverschwörung (Rothschild-Theorie) hinter nahezu allen Problemen dieser Welt, der nicht erst im Nationalsozialismus auch Millionen Menschen zum Opfer fielen. Heute sind zudem auch beispielsweise Thesen über „reptiloide“ Außerirdische in den Zentren der Macht, über einen satanischen Ring unter Politikerinnen und Politikern sowie die Leugnung von Corona-Virus und Pandemie vergleichsweise populär.

Offene Treffen mit Beratungsangeboten

Ein neues Aussteigerprogramm wendet sich nun in Sachsen explizit auch an Familienangehörige von Betroffenen. „Wir wollen gezielt Umfelder, also Freundinnen und Freunde, Bekannte oder Kolleginnen und Kollegen stärken, die einen besseren Umgang mit verschwörungsgläubigen Personen suchen“, so die zur Amadeu-Antonio-Stiftung gehörenden Initiatoren Marie Künne und Benjamin Winkler. Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen vom Aussteigerprogramm Sachsen sei ein Format entwickelt worden, bei dem sich Angehörige oder Freunde in offenen Treffen mit anderen Betroffenen austauschen und gemeinsam mit Beraterinnen und Beratern nach Lösungen gesucht wird.

„Die Gespräche in der Gruppe sind immer vertraulich. Ziel jeder Sitzung ist es, dass die Teilnehmenden etwas lernen, beziehungsweise ihre Kompetenzen erweitern, wie sie im Alltag mit Verschwörungserzählungen umgehen können“, so Künne und Winkler. Die Orte der Treffen werden aus Sicherheitsgründen geheim gehalten. Auch wenn die Angebote offen und ohne Vorbedingungen stattfinden, sei deshalb auch eine vorherigen Anmeldung per E-Mail notwendig, heißt es weiter.

Erstes Treffen am 24. November

Das erste Treffen soll am 24. November um 16.30 Uhr im nordsächsischen Eilenburg stattfinden. Weitere Möglichkeiten zur Teilnahme am Programm auch in Gemeinden im Landkreis Leipzig und in der Messestadt seien geplant.

Kontaktadresse für die Anmeldung: debunk@amadeu-antonio-stiftung.de