Mindestens 120 Menschen sterben nach Gedränge bei Halloween-Party in Seoul

Seoul. Bei Feierlichkeiten zu Halloween sind in Südkorea nach Behördenangaben mindestens 120 Menschen gestorben und rund 100 Menschen verletzt worden. Das meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap in der Nacht zum Sonntag unter Berufung auf Behördenangaben.

Etwa 50 Menschen hätten bei einem Gedränge auf einer engen Straße in der Hauptstadt Seoul am Samstagabend einen Herzstillstand erlitten, teilte Choi Cheon Sik von der Feuerbehörde mit. Menschen seien vermutlich zu Tode gedrückt worden. Die Zahl der Toten könnte steigen, sagte ein weiterer Sprecher der Feuerwehr.

Krankenwagen und Rettungskräfte treffen am Unglücksort in Seoul ein. © Quelle: Lee Jin-Man/AP/dpa

Zahlreiche Menschen in Krankenhäuser gebracht

Die Tragödie ereignete sich in Itaewon, einem Ausgehviertel in der südkoreanischen Hauptstadt, sagte Choi. Nach Polizeiangaben wurde Dutzenden Personen vor Ort Erste Hilfe geleistet. Zahlreiche weitere Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht. Choi teilte mit, mehr als 400 Rettungskräfte landesweit seien entsandt worden, um Verletzte zu behandeln.

Örtlichen Medienberichten zufolge soll es zu dem Gedränge gekommen sein, weil zahlreiche Menschen zu einer Bar eilten, in der sich angeblich eine prominente Person aufgehalten haben soll.

Seouls Bürgermeister bricht Europareise ab

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol ordnete an, dass Sicherheitsvorkehrungen für Feierlichkeiten überprüft werden. Präsident Yoon Suk-yeol ordnete an, weiteres Notfallpersonal in die Region zu entsenden und Krankenhausbetten vorzubereiten. Seouls Bürgermeister Oh Se-hoon, der derzeit auf Besuch in Europa ist, soll laut Yonhap seine sofortige Rückkehr angekündigt haben. Die genauen Gründe für die Tragödie waren zunächst noch unklar.

