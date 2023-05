Bombendrohungen gegen mehr als einhundert Schulen in Serbien

In Dutzenden serbischen Schulen sind am Mittwoch Bombendrohungen eingegangen. Das Bildungsministerium teilte mit, betroffen seien 78 Grundschulen und 37 weiterführende Schulen in Belgrad. Sie alle hätten E-Mail erhalten, wonach Sprengsätze in den Gebäuden gelegt worden seien. Die Unterricht wurde abgesagt; die Polizei durchsuchte die Schulen. Bis zum Mittag wurden keine Bomben gefunden.

Ähnliche Drohungen wurden bereits in der Vergangenheit an Schulen in Serbien und anderen Ländern der Region verschickt und erwiesen sich jedes Mal als falsch. Die Drohungen könnten jedoch die Sorgen um die Sicherheit vertiefen, nachdem Anfang Mai in einer Grundschule in Belgrad ein 13-jähriger Junge zehn Menschen tötete. Einen Tag später schoss in junger Mann südlich der Hauptstadt um sich und tötete acht Menschen. Die Behörden postierten daraufhin Polizisten in Schulen und forderte die Menschen auf, ihre nicht registrierten Schusswaffen abzugeben.

