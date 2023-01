Überraschender Besuch: Ernie, Bert und Grobi treten in den „Tagesthemen“ auf

Die „Sesamstraße“ feiert ihr 50-jähriges Jubiläum und aus diesem Anlass dürfen Ernie, Bert und Grobi am Freitag bei den „Tagesthemen“ auftreten. Am Sonntag spricht dann das Krümelmonster einen Kommentar in einer Spezialausgabe der Nachrichtensendung.

Hamburg. Zum 50-jährigen Jubiläum der „Sesamstraße“ kommen Ernie und Bert am Freitag in die „Tagesthemen“. In einem vorab veröffentlichten Clip auf den Social-Media-Kanälen der ARD-Nachrichtensendung war Ernie im Pyjama und Bert mit Krawatte zu sehen. Als Moderatorin Caren Miosga ihrem gelben Gast erklärt, dass in dem Studio nicht mehr unbedingt eine Krawatte erforderlich ist, reagiert Bert entsetzt: „Oh, das ist der peinlichste Moment in meinem Leben!“ Ernie interessiert in seinem gestreiften Schlafanzug hingegen eine ganz andere Frage: „Wann setzen sich denn hier eigentlich Pyjamas durch?“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Sendung wird am Freitag, 6. Januar, um 21.45 Uhr ausgestrahlt. Darin berichten Ernie und Bert auch über ihre Meinungsverschiedenheiten der vergangenen 50 Jahre und wie sie es so lange schon miteinander aushalten. Vor dem Wetterbericht packen Ernie und Miosga den überrumpelten Bert dick mit Schal und Mütze ein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Und auch Grobi ist dabei: Der lila-wuschelige Gefährte tritt in die Fußstapfen einer vor Jahren im „Tagesschau“-Studio des NDR in Hamburg berühmt gewordenen Reinigungskraft und wischt vor Ende der Sendung schon mal kurz durch. Dabei nennt er Miosga „Frau Zamperoni“ und erklärt zufrieden: „Das wird ‘ne saubere Sendung.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Sonntag feiert die „Sesamstraße“ mit den populären Puppen ihren 50. Geburtstag in Deutschland. Im US-Fernsehen wurde der Kinderfernsehklassiker mit dem Originaltitel „Sesame Street“ erstmals am 10. November 1969 ausgestrahlt. Die Idee für die Sendung stammt von der amerikanischen Fernsehproduzentin Joan Ganz Cooney. Mit den rauchenden Gullys und Mülltonnen in der Kulisse sollte sich die „Sesame Street“ vor allem an sozial benachteiligte Familien richten. Im deutschen Fernsehen lief das Vorschulformat erstmals am 8. Januar 1973.

Kika feiert mit großer Geburtstagssendung

Anlässlich des Jubiläums in Deutschland gibt es weitere Angebote im Ersten, im Radio sowie in der ARD-Mediathek. Der Kika zeigt am Sonntag ab 17.25 Uhr eine große Geburtstagssendung, in der Ernie eine Überraschungsparty für Bert plant. Zwei große Museen in Hamburg zeigen zudem Sonderausstellungen. Am 28. Januar findet in der Elbphilharmonie ein Jubiläumskonzert statt.

Zusätzlich zu dem Puppenauftritt vom Freitagabend gibt es am Sonntag um 7.20 Uhr ein „Tagesthemen Special: 50 Jahre Sesamstraße“ im Ersten. Darin spricht das Krümelmonster einen Kommentar. Moderiert wird die Sondersendung ebenfalls von Caren Miosga.

Die Moderatorin ist ein großer Fan der „Sesamstraße“: „Ernie und Bert sind die Popstars meiner Kindheit! Jeden Abend habe ich im gestreiften Schlafanzug auf meine Helden im gestreiften Pullover gewartet“, sagte die 53-Jährige laut einer NDR-Mitteilung. Es sei ein großes Glück, diese großartigen Puppenspieler zu Gast zu haben. „Sie improvisieren ununterbrochen und sprühen vor Ideen, obwohl sie auf dem Boden kniend echte Schwerstarbeit leisten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dpa/ar