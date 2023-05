Sessellift im Vogtland steckengeblieben – 33 Menschen in Schöneck gerettet

Ausgebrochen

Ausgebüxte Rinder auf Schlickinsel in der Elbe

Mehrere Rinder sind am Freitag bei Freiburg im Landkreis Stade von einer Weide ausgebrochen und in die Elbe gerannt. Acht Tiere konnte die Feuerwehr am Abend an Land bringen, sieben weitere verbrachten die Nacht auf einer Schlickinsel. Anscheinend passiert so etwas öfter.