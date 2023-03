﻿In Sachsen steht Deutschlands überflüssigste Signallampe

Torgau. Sie leuchtet. Und leuchtet. Und leuchtet. Nachts, wenn es dunkel ist. Tagsüber, wenn die Sonne scheint. Sie leuchtet im Frühjahr und im Sommer, im Herbst und im Winter. Selbst wenn sich ringsum die Welt verändert, wenn alles aus den Fugen gerät – auf dieses Stück Bahngeschichte ist Verlass. Ein Relikt aus guten alten Tagen. Ein Symbol für Beständigkeit. Allerdings völlig ohne Sinn und Zweck: Deutschlands überflüssigste Signallampe.

Sie steht im sächsischen Torgau. Einst war sie wichtiger Bestandteil der Bahnstrecke Torgau-Dommitzsch-Pretzsch. Lokführer und Lokführerinnen wussten, wenn sie auf dem Weg in die Kreisstadt auf das Vorsignal – so der Fachbegriff – zurollten, ob sie stoppen mussten oder passieren durften. Allerdings: Nicht mal theoretisch wäre dieses Szenario heute noch so möglich. Denn die Gleise wurden bereits 2014 entfernt, der Anschluss nach Torgau ist gekappt. Das Bahnzeichen steht also wie ein Schiff in der Wüste, verbraucht aber dennoch Strom. Unnützer Weise. Und dass seit mehr als 20 Jahren.

Ein Umstand, der manchem Passanten und mancher Passatin aufstößt. In einer Zeit, in der jedes bisschen Strom eingespart werden soll, in der viele Laternen in den Kommunen nachts dunkel bleiben, weil der Verbrauch reduziert werden soll, sendet dieses Signal dauerhaft gelbes Licht. Weltenbummler Peter Glöckner, inzwischen in Zinna heimisch, wandte sich an die „Torgauer Zeitung“. Er hat auf seinen Expeditionen rund um den Globus viel gesehen, wundert sich so schnell über nichts. Aber dieses „Kuriosum“ fiel ihm auf, während andere die Leuchte wohl aus Gewohnheit kaum noch wahrnehmen.

Wichtiges Stück Infrastruktur?

Andreas Hesse, Vorsitzender des Vereins Elblandbahn, verteidigt aber deren Existenz. Sie sei in das Stellwerknetz im Bahnhofsbereich Torgau – in dem auch Rangierfahrten stattfinden – integriert. Da könne man nicht einfach ein Signal im System ausschalten. Das führe zu Störungen. Außerdem müsse das Stück Infrastruktur auf der gesamten Länge von Torgau bis Pretzsch vorgehalten werden, solange die alte Bahnstrecke nicht entwidmet sei.

Und damit deutet der Vorsitzende ein Streitthema an, das seit Langem in der Luft schwebt. Denn der Verein Elblandbahn will den gesamten Abschnitt Pretzsch-Dommitzsch-Torgau wiederbeleben. Nach Ansicht von Hesse habe der Landkreis Nordsachsen beim Ausbau der Döbernschen Straße Bahnübergang und Gleise zu Unrecht entfernt. Was von der Kreisbehörde aber widersprochen wird, weil es zuvor Absprachen mit der Deutschen Bahn AG gab.

Schon 1997 wurde der Personentransport zwischen Pretzsch und Torgau aus Rentabilitätsgründen eingestellt. Der Güterverkehr endete am 30. November 2000. Der Verein Elblandbahn hat den Streckenabschnitt Pretzsch-Torgau im Jahr 2015 gepachtet und behält seitdem sein ehrgeiziges Ziel im Auge. Was den Stromverbrauch des Vorsignals betrifft, sei der nach Aussage von Hesse gering. Die Kosten trage die Deutsche Bahn.

Frank Hartleb aus Dommitzsch, Elektroinstallateur und Fachmann auf dem Gebiet Steuerungstechnik, rümpft dennoch die Nase. Selbst wenn nur eine niedrig dosierte Leuchte installiert sei, müsse man den langen Zeitraum sehen. Da summiert sich einiges.

Auf jeden Fall darf man nach jetzigem Stand davon ausgehen, dass Deutschlands überflüssigste Signallampe weiter brennt. Selbst wenn Straßenlaternen ringsum dunkel bleiben. Auf dieses Zeichen ist auch in der Energiekrise Verlass.

Dieser Artikel erschien in der „Leipziger Volkszeitung“.