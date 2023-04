Sieben Tote nach schwerem Autounfall in Thüringen: Mutmaßlicher Unfallverursacher außer Lebensgefahr

Verbrechen im Nationalsozialismus

Mahnmal in Bremen soll an systematischen Raub von jüdischem Besitz erinnern

In Bremen entsteht direkt an der Weser das erste Mahnmal, das explizit an die systematische Enteignung und die Verwertung jüdischen Eigentums während des Nationalsozialismus erinnern soll. Die Bauarbeiten sollen im Juni abgeschlossen sein.