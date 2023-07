„Das Flugzeug ist einfach abgesackt“: sieben Verletzte auf Flug nach Australien

Honolulu. Während eines Fluges von Hawaii nach Australien sind sieben Menschen verletzt worden. Die Maschine der Hawaiian Airlines mit 163 Passagieren und zwölf Besatzungsmitgliedern an Bord war am Donnerstag unterwegs von Honolulu nach Sydney. Nach etwa fünf Stunden Flugzeit sei sie „in unerwartete schwere Turbulenzen geraten“, teilte die Fluggesellschaft am Montag (Ortszeit) mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das Flugzeug ist einfach abgesackt“, sagte die Passagierin Sultan Baskonyali gegenüber ABC News. „Wir waren nicht darauf vorbereitet.“ Sie beschrieb, wie ein Mann nach oben flog, mit dem Kopf gegen die Decke schlug und wieder herunterfiel. Eine andere Passagierin, Tara Goodall, berichtete gegenüber der Nachrichtenagentur AP, wie ihre beiden Söhne „in der Flugzeugkabine herumgeschleudert“ worden seien.

Vier Menschen in Krankenhäuser gebracht

Nach der Landung in Sydney wurden drei verletzte Passagiere von Flughafensanitätern untersucht und entlassen, teilte die Fluggesellschaft mit. Ein Passagier und drei Flugbegleiter wurden zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Die Flugbegleiter seien inzwischen wieder entlassen worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im vergangenen Dezember waren bei schweren Turbulenzen 25 Menschen an Bord eines anderen Fluges der Hawaiian Airlines verletzt worden, sechs davon schwer. Der Kapitän des Fluges von Phoenix nach Honolulu hatte den Ermittlern gesagt, dass die Bedingungen bei klarem Himmel ruhig gewesen seien, als plötzlich eine Wolke vor dem Flugzeug aufgetaucht sei. Jon Snook, Chief Operating Officer von Hawaiian Airlines, sagte damals, dass derartige Turbulenzen ungewöhnlich seien und die Fluggesellschaft so etwas in der jüngeren Vergangenheit noch nicht erlebt habe.

RND/AP