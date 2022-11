﻿Werbeschild auf riesigem Weihnachtsbaum in Siegen sorgte für Irritationen

Mit einer Riesentanne wollte der Weihnachtsmarktveranstalter in Siegen in diesem Jahr punkten. Doch vor der offiziellen Eröffnung am Freitagabend gab es vor allem Ärger: Oben auf dem Baum prangte penetrant das Werbeschild eines Sponsors. Dann kam ein Hubwagen ...

Siegen. Die Veranstalter des Siegener Weihnachtsmarktes haben auf die Kritik von Bürgermeister Steffen Mues an dem großen Werbewürfel der Firma Polygon auf der Spitze des Weihnachtsbaums reagiert. Am Freitagmittag rückte ein Hubwagen im Zentrum des Schlossplatzes an, Mitarbeiter verhüllten die Werbefläche mit wetterfester roter Folie und versahen den Würfel später noch mit einer Schleife. Die Spitze des Baumes erinnert nun, wie von Mues gewünscht, mehr an ein Geschenkpaket als an eine Werbefläche.

Vorher: Oben auf der zwölf Meter hohen Tanne prangt das Werbeschild des Sponsors. © Quelle: Johannes Becker

Neben dem Bürgermeister hatte auch Superintendent Peter-Thomas Stuberg die Werbung auf dem symbolträchtigen Baum kritisiert. Auf dem Weihnachtsmarkt könnte vor der offiziellen Eröffnung mit der nun gefundenen Lösung somit wieder vorweihnachtliche Ruhe und Frieden einkehren.

Am Vormittag hatten sich auf dem Siegener Weihnachtsmarkt Händler und Besucher noch verwundert die Augen gerieben: Ist das eine übergroße Werbetafel, die da in der Mitte des Schlossplatzes nach oben ragt? Oder vielleicht ein Baukran, der eine Werbung trägt? Nein, es war die vom Veranstalter angekündigte Ersatzattraktion für die geplatzte Eisbahn.

Doch auf der zwölf Meter hohen Tanne leuchtete nicht etwa die traditionelle Spitze oder eine Kugel, sondern ein Werbewürfel des Sponsors Polygon Vatro. Das dürfte in dieser Form ziemlich einzigartig sein, vielleicht sogar weltweit.

Am Donnerstagabend habe ich das zum ersten Mal gesehen. Seitdem arbeite ich daran, das Ding zu entfernen. Steffen Mues, Bürgermeister Siegen

Siegens Bürgermeister Steffen Mues jedenfalls hat nach Anblick der Konstruktion eine klare Meinung dazu: „Am Donnerstagabend habe ich das zum ersten Mal gesehen. Seitdem arbeite ich daran, das Ding zu entfernen“, sagte er der „Siegener Zeitung“ am Freitagmorgen. „Wir als Stadt sind zwar nicht Veranstalter des Weihnachtsmarkts. Aber viele Freunde werden wir uns mit dieser Optik sicher nicht machen“, bangt das Stadtoberhaupt um das Image von Siegen und dessen Markt.

Doch einfach abmontieren ist leichter gesagt als getan: Der Werbewürfel ist Teil der Konstruktion, die aus mehreren Bäumen und einer aufwendigen Beleuchtung besteht – für die Statik offenbar nötig. Mues hat eine Idee: „Wir wollen die Werbung so verhüllen, dass es dann letztlich aussehen wird wie ein großes Geschenkpaket.“ Fieberhaft ist man nun auf der Suche nach einem passenden Hubwagen, der das Vorhaben noch vor der Eröffnung umsetzen kann. Auch das ist schwierig, denn die Buden rund um die Tanne stehen bereits und können nicht mehr rechtzeitig ab- und wieder aufgebaut werden.

Veranstalter reagiert auf die Kritik der Stadt

Mit kritischen Stimmen zu der Werbung auf der Spitze des Baumes und den Plänen des Bürgermeisters konfrontiert, zeigte sich Philip de Knuydt, Geschäftsführer der Veranstalter-GmbH „3e-Märkte“, am Freitagmorgen zunächst überrascht. „Ich habe davon noch nichts gehört, es ist nicht zu uns vorgedrungen.“ Auch in der Vergangenheit habe es bereits Werbung gegeben, beispielsweise an der Eisbahn. „Kritische Äußerungen zu gewissen Elementen gibt es eigentlich immer“, so de Knuydt. Manche Dinge würden eben auf mehr Gegenliebe stoßen als andere. Eine große Problematik bei der Werbung auf dem Baum sieht der Geschäftsführer nicht.

Da waren wir wohl zu blauäugig. Philip de Knuydt, Veranstalter des Siegener Weihnachtsmarkts

Gegen Mittag meldet sich de Knuydt erneut zu Wort: „Mittlerweile kam so viel Kritik, dass wir nachjustieren werden.“ Man habe sich bei der Werbung „nichts Böses gedacht“ und natürlich sei es auch im Sinne des Sponsors, sich gut präsentieren zu können. Beim Baum handele es sich insgesamt um Kosten „im mittleren fünfstelligen Bereich“. „Dennoch muss man sagen: Da waren wir wohl zu blauäugig.“ Tatsächlich soll im Laufe des Freitagnachmittags nun ein Hubwagen anrollen, um aus dem Werbewürfel ein Geschenk zu basteln – aus wetterfester Folie und inklusive Schleife. Das Beweisfoto zeigt: Diese Mission wurde gegen 14.30 Uhr erfüllt.

Nachher: Rotes Paket mit goldener Schleife – nichts erinnert mehr an den Werbewürfel. © Quelle: Thorsten Keller

Evangelische Kirche zeigt sich befremdet

Auf Unverständnis war die Werbung auf der Spitze des Weihnachtsbaums auch bei Peter-Thomas Stuberg, Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Siegen, gestoßen. „Es ist ein befremdlicher Eindruck“, so Stuberg mit Blick auf die Bilder des Baumes. „Das ist ein irritierender Platz für Werbung. Dass man sich als Firma und Sponsor in der Öffentlichkeit zeigen möchte, ist absolut nachvollziehbar. Aber an dieser Stelle halte ich es für deplatziert. Man sollte überlegen, ob das, womit man den Baum schmückt, dem Brauchtum noch entspricht“, betonte Stuberg. „Und da kann ich keinen Zusammenhang mehr erkennen.“ Schließlich sei der Tannenbaum ein traditioneller Bestandteil des Brauchtums um Weihnachten herum.

Wir entfernen uns immer mehr von dem Kern des Weihnachtsfestes. Peter-Thomas Stuberg, Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Siegen

Er sei von der christlichen Tradition umgedeutet worden und solle mit allen möglichen Symbolen für das Leben und das Licht geschmückt werden. Dass es nun Bestrebungen gebe, die Werbung zu entfernen, könne er nur unterstützen. „Wir entfernen uns immer mehr von dem Kern des Weihnachtsfestes“, kritisierte Stuberg. Die Entfernung der Werbung wäre da immerhin ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.

