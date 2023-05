Sievershagen: Wieder Bäckerei-Geldtransporter überfallen – Täter erbeuten 15 000 Euro

Sievershagen. Schon wieder ist in Mecklenburg-Vorpommern ein Transporter mit Geld überfallen worden. Am Dienstagmorgen (2. Mai) attackierten unbekannte Täter am Einkaufszentrum Ostsee-Park in Sievershagen (Landkreis Rostock) ein Bäckerei-Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Sie schlugen auf der Beifahrerseite die Scheibe ein und plünderten den im Wagen befindlichen Tresor. Ihre Beute: rund 15 000 Euro.

Nach ersten Erkenntnissen soll sich ein grauer Hyundai Tuscon vom Tatort entfernt haben. Der Kriminaldauerdienst aus Rostock hat vor Ort Spuren gesichert. Auch ein Fährtenhund kam zum Einsatz.

Mehrere Überfälle in MV und in Lübeck

Zuletzt sorgten mehrere Transporter-Überfälle in Mecklenburg-Vorpommern und Lübeck für Schlagzeilen. Der spektakulärste Fall ereignete sich Anfang März an der A20 bei Gützkow (Vorpommern-Greifswald), wo ein Geldtransporter ausgebremst und von bewaffneten Tätern ausgeraubt wurde. Mitte April war dann ein Geldtransport von „Lila Bäcker“ bei Neubukow Ziel eines Überfalls. Nur wenige Tage davor war in Lübeck ein Fahrzeug der Bäckereikette „Junge“ überfallen worden.

Die Polizei bittet im Zusammenhang mit dem Raub in Sievershagen nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr Beobachtungen im Bereich des Einkaufszentrums Ostsee-Park gemacht hat, kann sich an die Polizei Bad Doberan (Tel.: 038 203/56 0), jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de wenden.

