Silvester 2022 im Liveblog: die Silvesternacht im Überblick

Die Welt feiert den Jahreswechsel von 2022 zu 2023. In Deutschland sorgt das angeschlagene Gesundheitssystem für Besorgnis, steigende Energiepreise und eine hohe Inflation führen bei vielen Menschen zu Existenzangst. Wird 2023 endlich besser? Bilder und Entwicklungen der Silvesternacht in unserem Liveblog.

Silvesternacht 2022 im Liveticker

Coronabedingt waren Feuerwerke zu Silvester zwei Jahre lang verboten, jetzt darf wieder privat geböllert und ohne Kontaktbeschränkungen gefeiert werden. Die Meinungen darüber sind jedoch gespalten – nicht nur Umwelt- und Tierschutzverbände warnen, auch Krankenhäuser und Einsatzkräfte weisen auf das überlastete Gesundheitssystem und vermeidbare Unfälle in der Silvesternacht hin.

Lauter und voller dürfte es auf den Straßen in diesem Jahr dennoch werden, wenngleich viele Bundesländer und Städte eigene Verbotszonen und Einschränkungen eingerichtet haben, etwa für Innenstädte und öffentliche Plätze. Wer sich nicht an die Regelungen hält, muss mit empfindlichen Bußgeldern rechnen.

Und auch die Wetterlage ist in diesem Jahr eine besondere – aktuelle Prognosen zeigen, dass der 31. Dezember der wohl wärmste seit Beginn der Aufzeichnung von Wetterdaten in Deutschland werden könnte. Sowohl tags als auch nachts werden Temperaturen im zweistelligen Bereich erwartet, zudem ist mit sehr windigem bis stürmischem Wetter zu rechnen.

Wie Deutschland und die Welt die Silvesternacht 2022 erleben und ins neue Jahr 2023 hineinrutschen, lesen Sie hier.

Wer startet wann ins neue Jahr?

11 Uhr: Samoa

12 Uhr: Neuseeland, Fidschi, Tonga, Nordostrussland

14 Uhr: Australien und die Salomoninseln

16 Uhr: Japan, Südkorea, Palau

17 Uhr: China, Philippinen, Singapur

18 Uhr: Indonesien, Vietnam, Kambodscha

19.30 Uhr: Indien und Sri Lanka

22 Uhr: Moskau, Türkei, Irak

23 Uhr: Finnland, Griechenland, Syrien

0 Uhr: Deutschland und 45 weitere Länder

1 Uhr: Großbritannien, Portugal und Westafrika

4 Uhr: Brasilien, Argentinien, Grönland

6 Uhr: USA (Osten), Kuba, Peru

9 Uhr: USA (Westen)

11 Uhr: Hawaii und Tahiti

12 Uhr: Amerikanisch-Samoa

13 Uhr: Kleinere Amerikanische Außeninseln

Wieso gibt es mehr als 24 Zeitzonen?

In der Theorie ist es einfach: Die Erde ist vom Nord- bis zum Südpol in 24 Zeitzonen eingeteilt, die jeweils 15 Längengrade breit sind. 24 Zonen mal 15 Längengrade ergeben 360 Grad – ein runder Erdball. Die Praxis ist jedoch komplizierter. Grund dafür sind politische Faktoren, halb- und viertelstündige Zeitverschiebungen sowie eine Datumsgrenze, die sich nicht an ihren Längengrad hält.

Die durch den Pazifik verlaufende internationale Datumsgrenze trennt die sich auf dem 180. Längengrad befindliche Zeitzone in UTC+12 und UTC-12. Darüber hinaus reicht die Grenze aus geografischen und politischen Gründen in zwei weitere Zeitzonen, UTC+13 und UTC+14, hinein. Dadurch ergeben sich allein durch die Platzierung der Datumsgrenze also drei weitere Zeitzonen. Da es in manchen Ländern zudem halbstündige oder gar viertelstündige Zeitverschiebungen gibt, steigt die Anzahl der Zeitzonen entsprechend.

