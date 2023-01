Silvesterkrawalle in Berlin: neue Details zu den 145 Tatverdächtigen

Geldwertschwund so stark wie 1948 nicht mehr

Nun haben wir es schwarz auf weiß: 2022 herrschte in Deutschland die höchste Inflationsrate seit Einführung der D-Mark 1948. Das Statistikamt gab den vorläufigen Wert mit 7,9 Prozent an. Im Dezember schwächte sich die Teuerung zwar ab – doch das liegt vor allem an der staatlichen Energiekostenhilfe.