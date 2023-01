﻿Silvesternacht: Heftige Krawalle erschüttern 20.000-Einwohner-Stadt Borna in Sachsen

In der Silvesternacht haben Unbekannte in der sächsischen Stadt Borna heftig randaliert.

In der 20.000-Einwohner-Stadt Borna in Sachsen ist es in der Silvesternacht zu heftigen Ausschreitungen auf dem Marktplatz gekommen. Dort hatten sich mehrere Hundert Menschen – darunter viele vermummt – versammelt und randaliert. Anwohner schildern bedrohliche Szenen, die Polizei ermittelt.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket