Wie eine Frauenrechtlerin aus Simbabwe gegen das Verbot von Sexspielzeug kämpft

Harare. Sitabile Dewa war zufrieden mit ihrem Sexleben, als sie verheiratet war. Aber nach ihrer Scheidung sah sie keine guten Aussichten darauf, dass sie in absehbarer Zeit in dieser Hinsicht wieder Erfüllung finden würde. Im gesellschaftlich konservativen Simbabwe werden geschiedene Frauen und alleinstehende Mütter oft als wenig begehrenswerte Partnerinnen für Männer betrachtet, und so entstand bei Dewa der Wunsch, Sexspielzeug zu benutzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber dessen Einfuhr und Besitz sind in Simbabwe illegal, im Rahmen eines Gesetzes zur „Kontrolle von Unterhaltung“ verboten, weil es als „unanständig“ oder „obszön“ und schädlich für die öffentlichen Sitten gilt. Frauen, die ein Sexspielzeug haben, können im Gefängnis landen.

Frauenrechtlerin findet Gesetz „archaisch“

Die 35-jährige Dewa findet das Gesetz „archaisch“, „ich sollte nicht des Genusses von Selbstbefriedigung beraubt werden“, sagt sie. Und so hat sie im März die Regierung von Simbabwe verklagt und fordert, dass Teile des Gesetzes aufgehoben werden – auf der Basis des Arguments, dass sie repressiv seien und ihre Freiheit beschränkten. Das Gericht prüft den Fall.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Leben und wir Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie - jeden zweiten Donnerstag. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Dewas offene Bezüge auf Selbstbefriedigung lösen gewiss bei vielen Menschen in Simbabwe Unbehagen aus. Aber Frauenrechtsaktivisten sagen, dass ihr Schritt eine große Bedeutung habe – als Teil eines breiter angelegten Kampfes gegen die patriarchalischen Sichtweisen in diesem Land, in dem die Wahlmöglichkeiten von Frauen in einer Bandbreite von Fragen, die sie und ihren Körper betreffen, kritisch betrachtet werden und oft begrenzt sind. Das betrifft beispielsweise die Schwangerschaftsverhütung, Heirat und sogar das, was sie anziehen.

„Sex wird nicht wirklich als eine Sache für Frauen betrachtet“

Dewa selbst ist eine Frauenrechtlerin und sagt, dass ihre eigene Lebenserfahrung in ihren Kampf gegen das Verbot von Sexspielzeug einfließt. Beweise dafür, dass es nicht nur auf dem Papier besteht, sondern tatsächlich angewendet wird, gab es im vergangenen Jahr, als zwei Frauen im Zusammenhang mit dem Gesetz festgenommen wurden. Eine von ihnen hatte Sexspielzeug für Frauen online zum Verkauf angeboten, samt Ratschlägen zum Gebrauch. Sie verbrachte zwei Wochen in Gewahrsam und wurde zu sechs Jahren Gefängnis oder 640 Stunden unbezahlter Gemeindearbeit verurteilt.

Was die Behörden in Sachen Sexspielzeug für Frauen besonders zu stören scheine, sei, dass Männer sozusagen kaltgestellt würden, sagt Debra Mwase von der simbabwischen Gruppe Katswe Sistahood, die für Frauenrechte kämpft. Sexuell befreite Frauen machten den Männern, die Simbabwes politische, soziale und kulturelle Räume dominierten, schlicht Angst. „Sex wird nicht wirklich als eine Sache für Frauen betrachtet“, so Mwase. „Sex ist zum Vergnügen von Männern da. Was Frauen betrifft, wird er weiterhin als eine Sache dargestellt, die nur bedeutend für das Kinderkriegen ist ... Sex ohne einen Mann wird zur Bedrohung.“

Dewa ist sich sicher, dass es diese Gesetze schon seit Langem nicht mehr geben würde, „wenn die meisten Benutzer Männer wären“. Aber auch Simbabwes Geschichte spielt eine bedeutende Rolle. Studien über etwaige Auswirkungen des Kolonialismus auf heutige Frauenrechte in Subsahara-Afrika haben ergeben, dass Afrikanerinnen sexuell weitaus ausdrucksvoller waren, bevor europäische Gesetze, Kultur und Religion eingeführt wurden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die prominente ugandische Wissenschaftlerin Sylvia Ramale schrieb in der Einleitung eines von ihr bearbeiteten Buches mit dem Titel „African Sexualities“, dass afrikanische Frauen vor der Kolonialzeit „relativ unbeschränkt“ hinsichtlich ihrer Sexualität gewesen seien. So hätten sie beispielsweise freizügige Kleidung getragen. Aber Kolonialismus und ausländische Religion, die er mit sich brachte, „hoben die Unreinheit und angeborene Sünde in Verbindung mit den Körpern von Frauen hervor“, sagt sie.

Mwase findet es besonders ironisch, dass Gesellschaften in Afrika „weiterhin energisch die Einhaltung von Werten und Gesetzen“ durchsetzten, „die von jenen, die sie hierhin gebracht haben, längst fallengelassen worden sind. In Europa tragen Frauen jetzt frei weniger Kleidung und sind sexuell liberal, genauso, wie wir es vor mehr als einem Jahrhundert getan haben.“ Dewas Kampagne für Zugang zu Sexspielzeug falle in Simbabwe in einen größeren Rahmen, Frauen hier seien insgesamt „Unterdrückung leid“ und blickten ganz klar nach vorn, so Mwase.

Derweil scheinen einige Teile einer vorkolonialen afrikanischen Tradition zurückzukehren, die Frauen durchaus willkommen sein könnten. Es gibt Anzeichen für eine Wiederbelebung von „Chinamwari“ – einer Art lockeren Sexualkundeunterrichts für junge Frauen unter Leitung von älteren aus ihren Familien oder Gemeinden. Bei den Treffen werden alle möglichen Ratschläge in Sachen sexuelle Gesundheit und Sex erteilt – anscheinend ohne Tabus.

RND/AP