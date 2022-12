Italienisches Kampfflugzeug auf Sizilien abgestürzt - Suche nach dem Piloten

Über Sizilien stürzt am Dienstag ein Kampfflugzeug der italienischen Luftwaffe ab. Die Ursache ist ebenso unklar wie der Verbleib des Piloten.

Trapani. In Italien ist ein Kampfflugzeug der italienischen Luftwaffe abgestürzt. Das bestätigte das Militär am Dienstagabend auf Nachfrage. Den Angaben zufolge kehrte das Flugzeug vom Typ Eurofighter am Nachmittag nicht von einem Trainingseinsatz zurück.

Die Absturzstelle wurde demnach fünf Meilen südöstlich von seinem Stützpunkt bei Trapani im Westen Siziliens vermutet. Ein Hubschrauber machte sich danach auf die Suche nach dem Piloten, wie die Luftwaffe am Abend mitteilte.

Die Absturzursache war am Abend noch unklar. Am Boden suchten Polizisten, Feuerwehrleute und Spezialisten des Geschwaders nach dem Kampfjet.

RND/dpa