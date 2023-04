﻿Exklusives Video von der Ostseeinsel Rügen: Der erste Rundgang über den Skywalk am Königsstuhl

„Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten“

Klimaaktivisten der Letzten Generation besprühen Luxus-Läden auf dem Berliner Ku‘damm mit Farbe

Seit dem 19. April setzen die Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation in Berlin verstärkt Proteste in vielen Formen um. Auf der Luxusmeile Ku‘damm in Berlin haben sie am Freitag Luxusgeschäfte mit Farbe besprüht. Justizminister Buschmann will unterdessen keine härteren Strafen für solche Aktionen.