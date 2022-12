﻿So erlebt eine ukrainische Familie Weihnachten in Deutschland

Stadthagen. Mehr als 300 Tage ist der Moment nun her, als die ersten Bomben auf die ukrainische Stadt Charkiw fielen und Julia Skliarova und ihre Familie um 4 Uhr nachts aus dem Schlaf rissen. Der Blick aus dem Fenster im vierten Stock offenbarte ein ständiges Aufflackern vom Einschlagen der Bomben. Die Gedanken an diesen Moment schmerzen noch heute sichtlich. Diese Nacht bedeutete das Ende eines gemeinsamen Lebens in der Ukraine für Skliarovas Familie und viele weitere ukrainische Menschen.

Überstürzter Aufbruch als die ersten Bomben fielen

Ein schneller Aufbruch mit nur wenig Kleidung und den wichtigsten Dokumenten, hinein in einen kleinen flachen Kellerraum bei den Eltern. „Wir haben uns ins Auto gesetzt und sind einfach weg. Wir hatten große Angst“, erinnert sich die 39-Jährige. Ausharren und bangen – mehr als abzuwarten sei in der Situation nicht möglich gewesen. Dann reift die Entscheidung: Julia Skliarova wird das Land mit dem 15-jährigen Sohn und der Schwiegermutter verlassen. Ehemann Stanislaw bleibt zurück – aber nicht als Soldat. Er ist als psychologische Kraft in den Krisengebieten im Einsatz.

Als Skliarova im Frühjahr Deutschland und die Stadt Schaumburg erreicht, das erste Mal in ihrem Leben, ist sie positiv überrascht: Die kleinen Fachwerkhäuser wirken auf sie wie aus dem Märchen. „Und die Menschen sind so nett, haben uns so gut aufgenommen.“ Menschen wie Michael Lenz, der Wohnraum zur Verfügung stellt. Dort wohnen Skliarova und ihre Familie seit der Ankunft. „Den ersten Monat haben wir viele Tränen vergossen, aus Dankbarkeit.“ Natürlich sei da auch viel Trauer in ihrem Herzen – um ihre Heimat, die so kompromisslos zerstört werde.

„Man lernt durch den Krieg, nur noch von Tag zu Tag zu leben“ Julia Skliarova

Nun sind zehn Monate vergangenen, der Krieg ist weiter in vollem Gange und wirft natürlich auch einen Schatten auf die Weihnachtszeit. Aber da ist auch ein Lichtblick für Skliarova. Ihr Mann ist zu Besuch, unversehrt. 30 Tage Urlaub und gemeinsame Zeit warten auf die Familie. An die Zeit danach wollen sie noch nicht denken: „Man lernt durch den Krieg, nur noch von Tag zu Tag zu leben“, sagt die Ukrainerin. Es sei wichtig, nicht zu viel Angst zuzulassen. Auch sie werden sich über die Feiertage Ruhe gönnen. Weihnachtlich geschmückt sei in ihrer Wohnung nichts, aber es werde gutes Essen geben. „Wir sind in unserem Rettungsland, da wollen wir auch die Traditionen übernehmen und uns anpassen.“

Schön sei die ukrainische Weihnachtsfeier in der Alten Polizei gewesen. „Mit diesem Fest wollten wir uns bei den Schaumburgern bedanken, die uns so nett aufgenommen haben.“ Alle hätten gemeinsam gefeiert und „wir konnten unsere Kultur und Traditionen präsentieren“.

„Diese Feste helfen uns, für einen Moment zu vergessen“, sagt Skliarova. Dieses Weihnachtsfest – weg von der Heimat – zeige, dass der Stellenwert materieller Dinge um ein Vielfaches abgenommen habe. Sie sehe alles mit ganz neuen Augen und Ansprüchen. Den einzigen Wunsch, den sie in dieser Weihnachtszeit hat: „Der Krieg soll enden.“ Das wünschten sie alle Ukrainer, ist sie überzeugt. „Wir feiern jetzt, aber in der Seele nicht.“

Planungen in Zeiten der Ungewissheit sind schwierig

Und bald steht der Wechsel ins neue Jahr an. In einer Phase des Ungewissen seien Planungen so schwierig. Julia Skliarova absolviere deutsche Sprachkurse. „Die Sprache zu lernen ist das Wichtigste, um sich in Deutschland etwas aufzubauen.“

Ob sie zurückgehen in die Ukraine, wenn der Krieg enden sollte, stehe noch nicht fest. „Wir fühlen uns hier einfach beschützt, sicher und aufgehoben.“ Ein wertvolles Gefühl, das verloren gegangen war.