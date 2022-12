Seit seinem Rücktritt lebte der emeritierte Papst Benedikt XVI. zurückgezogen in dem Kloster Mater Ecclesiae. Nun ist er schwer krank. Wie der ehemalige Pontifex die letzten zehn Jahre verbrachte.

Das Kloster Mater Ecclesiae in den Vatikanischen Gärten ist der Wohnsitz des emeritierten Papstes Benedikt XVI.

So lebt der ehemalige Papst seit zehn Jahren hinter verschlossenen Türen

Vatikan. Wenn Papst Franziskus nach seinem Vorgänger sehen möchte, muss er für den Weg nur wenige Minuten einplanen. Etwa 750 Meter liegen zwischen seinem Wohnort im Vatikan, dem Gästehaus Santa Marta und der Altersresidenz des emeritierten Papst Benedikt XVI. Der letzte Besuch ist wenige Tage her. Denn um den Gesundheitszustand von Benedikt steht es schlecht.

Von 2005 bis 2013 war Benedikt XVI. das Oberhaupt der Katholischen Kirche. Seit er aus gesundheitlichen Gründen sein Amt abgeben musste, lebt er zurückgezogen in dem Kloster Mater Ecclesiae. In dem Palazzo im römischen Stil auf einem Hügel in den Vatikanischen Gärten verbrachte er die letzten zehn Jahre. Das Gebäude wurde extra für ihn renoviert und sogar ein kleiner Aufzug eingebaut. Es gibt eine kleine Kapelle und einen Garten voll mit Blumen und Gemüsebeeten. Vom Fenster aus kann der emeritierte Papst den Petersdom sehen.

Hinweis auf die bayrischen Wurzeln

Im Eingangsbereich des Klosters hängt ein verziertes Lebkuchenherz vom Münchner Oktoberfest. Es ist ein Hinweis auf die Wurzeln des 95-Jährigen, der 1927 als Joseph Ratzinger im bayerischen Marktl am Inn geboren wurde. Bis heute fühlt sich Benedikt tief mit seiner Heimat verbunden. Laut einem Bericht von stern.de mussten die italienischen Nonnen, die sich um seinen Haushalt kümmern, für ihn die bayrische Küche lernen. Vor allem die süßen Mehlspeisen haben es dem ehemaligen Pontifex demnach angetan. In dem Gebäude stehen auch zahlreiche Fotos von seiner Familie oder seinem Geburtshaus, wie kath.ch berichtet.

Demnach soll er abends auch deutsche Nachrichtensendungen schauen, als erstes immer die Rundschau im Bayrischen Fernsehen.

Privatsekretär Georg Gänswein lebt auch in dem Kloster

Gesellschaft leistet Benedikt auch sein Privatsekretär Georg Gänswein, der ebenfalls in dem Kloster lebt. Als Benedikt am 19. April 2005 zum Papst gewählt wurde, schwor Gänswein ihm einen Treueeid. Für den Privatsekretär gilt er bis zum letzten Moment, wie er in einem Interview erklärte.

Gänswein führte in den vergangenen Jahren auch immer wieder Gäste durch den Alterssitz von Benedikt, jedoch schon länger keine großen Gruppen mehr. Die versetzen den 95-jährigen ehemaligen Pontifex in Stress. Die Besucherinnen und Besucher beschrieben den emeritierten Papst stets als geistig voll auf der Höhe. Allerdings merkt Benedikt das Alter in den Beinen. Er ist schon länger auf einen Rollator angewiesen, manchmal braucht er einen Rollstuhl.

Trotz seines hohen Alters hat der ehemalige Papst noch immer einen disziplinierten Tagesablauf. Laut stern.de beginnt sein Tag um sieben Uhr mit der Heiligen Messe. Anschließend folgen das Frühstück und Gebet. Demnach gehören auch Lektüre und das Beantworten der Post zu seiner täglichen Routine. Nur seine geliebten Spaziergänge sind aufgrund seiner körperlichen Verfassung nicht mehr möglich.

RND/ar