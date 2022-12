König Charles: So sehen die neuen Pfund-Banknoten mit seinem Porträt aus

Nach Geiselnahme: Rechtsextremer Attentäter von Halle sitzt jetzt in Bayern im Gefängnis

Vor rund einer Woche hat der rechtsextreme und antisemitische Attentäter von Halle/Saale in einem Gefängnis in Sachsen-Anhalt Geiseln genommen. Jetzt verlegten Spezialkräfte von Polizei und Justizvollzug ihn per Hubschrauber nach Bayern - in ein Gefängnis in Augsburg.