Sommer, Sonne, Staatsschutz: Wie ein Open Air in Vechta zum Fall für die Behörden wird

Eigentlich sollte das Open Air Razgar im niedersächsischen Vechta zu einem ausgelassenen, sorglosen Festival der russischsprachigen Kultur werden. Mit Tanzgruppen in traditionellen Gewändern, mit moderner Popmusik. Dutzende Acts werden erwartet, man rechnet für den 9. Juli mit etwa 1000 Besucherinnen und Besuchern, um gemeinsam eine Party zu feiern, die betont unpolitisch daherkommen will.

Flaggen? Verboten. Redebeiträge, die über die Kunst hinausgehen? Untersagt. Patriotische Lieder? Unerwünscht. Die Vertragsstrafe ist saftig: 2500 Euro kostet derlei Fehlverhalten. Man scheint es hier ernst zu meinen, und man will ja keine Angriffsfläche bieten, erst recht nicht in diesen Zeiten.

Wirbel um russischen Musiker

Aber da ist dieser Musiker, der einen Schatten auf das Event wirft, obwohl er schon gar nicht mehr zum Programm gehört – nach Angaben der Veranstalter nie gehört hat. Es geht um Ramamuss, einen 25 Jahre alten Rapper, bürgerlich Pavel R. Er soll sich in den vergangenen Monaten aufseiten der russischen Streitkräfte am völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine beteiligt haben, mittlerweile gelöschte Beiträge auf seinem Kanal beim Messenger-Dienst Telegram scheinen das zu belegen.

Es ist Dienstag dieser Woche, als die Sache wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien die Runde macht. Denn, und da ist es mit der Sorglosigkeit des Open Air Razgar schlagartig dahin: Zu diesem Zeitpunkt führt die offizielle Telegram-Seite des Festivals Pavel R. als Teil des Line-ups.

Social-Media-Nutzende sind „fassungslos“

„Russische Mörder dürfen also in Europa auftreten“, „Einfach nur fassungslos, was in Deutschland möglich ist“ – die Reaktionen in den sozialen Medien dokumentieren das Entsetzen. Fotos und Videos von R. werden verbreitet, die ihn bewaffnet und uniformiert zeigen, mit einem V auf dem Ärmel – mutmaßlich das Erkennungszeichen der in der Ukraine kämpfenden russischen Marineinfanteristen, wie das Z längst propagandistisch aufgeladen.

Sofort rollt eine Lawine der Empörung auf die Stadt Vechta zu, auf Veranstalter Shanbassova Proevent, auf den Betreiber der Eventlocation VEC-Hallen. Die unmissverständliche Forderung: Pavel R. darf keine Bühne geboten werden.

Tatsächlich verschwindet er dann auch schnell aus dem Programm, noch am Dienstag kommt die Bestätigung, dass es keinen solchen Auftritt geben wird. Die eingegangenen Hinweise aus der Bevölkerung, heißt es von einem Sprecher der Stadt Vechta gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), habe man „sehr ernst genommen, und unser Ordnungsamt hat sich nach erfolgter Eigenrecherche unverzüglich an den Staatsschutz gewandt“.

Wurde die Grafik des Festivalprogramms gefälscht?

Das Fachkommissariat Staatsschutz bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wiederum nimmt umgehend Kontakt mit dem Veranstalter auf. Und ab da wird es kompliziert. Denn der Veranstalter versichert dem Staatsschutz, überhaupt nicht zu wissen, wer Pavel R. sei. Dass man nie Kontakt zur Agentur des Musikers gehabt habe. Eine Aussage, die die Behörden nicht widerlegen können.

Ist die Sache am Ende also nur ein großes Missverständnis? Dem RND liegen Screenshots vor, die bestätigen, dass der Rapper noch am Mittwoch auf der offiziellen Telegram-Seite des Open Air Razgar auf einem Plakat mit ausgewählten Künstlern des Festivals abgebildet war. Der Post datiert vom 15. Juni, mittlerweile ist er gelöscht. Will Shanbassova Proevent also vertuschen, dass man sich einen skandalösen Fehlgriff beim Booking geleistet hat? Im Gespräch mit dem RND streitet Geschäftsführerin Yuliya Shanbassova das vehement ab, wiederholt, was sie bereits der Polizei gesagt habe: „Wir kennen diesen Künstler nicht.“ Wie er dann auf die Seite gekommen ist? „Jeder kann so ein Foto einfach bearbeiten. Einer unserer Administratoren hat das wohl entdeckt und ungeprüft auf die Seite gestellt.“ Ab jetzt, sagt Shanbassova, schaue man noch genauer hin.

Einige Fragen aber bleiben im Bezug auf den Musiker, der Anfang des Jahres in der Ukraine an der Front gewesen sein soll, unbeantwortet, und sie richten sich an die Veranstalter, die etwa keine plausible Erklärung dafür liefern können, wer ein Interesse an der Fälschung einer Festivalgrafik haben könnte.

Wie konnte Pavel R., der sich zuletzt offenbar in Hamburg, dann in Amsterdam, aktuell in Paris aufhält, als Kombattant in einem Krieg, der am Grundprinzip der territorialen Integrität souveräner Staaten rüttelt, unbehelligt in die Europäische Union einreisen? Und wieso verbreitet er das Plakat, das ihn also fälschlicherweise als Teil des Line-ups in Vechta ankündigen soll, über seine digitalen Kanäle? „Kommt alle vorbei“, schreibt R., „es wird heiß.“ Stand Samstagmittag ist ein entsprechender Instagram-Post weiterhin online.

Nicht die einzige Problempersonalie

Und noch etwas scheint vor dem Hintergrund, dass man nun noch genauer hinschauen wolle, befremdlich: Weshalb befindet sich im offiziellen Programm, auf das die Veranstalterin im Gespräch mit dem RND immer wieder verweist, trotz allem weiterhin eine Person, die bei genauerer Betrachtung mindestens als problematisch gelten muss?

Es geht um den für das Open Air Razgar gebuchten Oleg K. Bei Facebook hat er nicht nur etlichen AfD-Konten ein „Gefällt mir“ dagelassen, dem für die Verbreitung von Desinformation berüchtigten Kanal Druschba FM oder der geradezu zynisch wirkenden Seite Urlaub auf der Krim. Auf seinem Account teilt er auch munter Inhalte, in denen Ukrainer als Faschisten, als Heuchler bezeichnet werden, als die eigentlichen Aggressoren – sattsam bekannte Positionen aus dem Playbook der Kremlpropaganda.

Inwiefern sich das mit der Selbstbezeichnung des Open Air Razgar als unpolitisches Familienfest verträgt, das sich nicht nur der Kultur, sondern auch der Völkerverständigung verschrieben hat, bleibt schleierhaft.

Festival darf stattfinden

Dennoch: Das Festival darf nach derzeitigem Stand und in Rücksprache mit den Behörden stattfinden, zum nunmehr dritten Mal nach der Premiere 2021 in Vechta unter Corona-Regeln und der bislang letzten Ausgabe 2022 in Nürnberg. Nach Auskunft der Veranstalter werden im Übrigen nicht nur Künstler aus Russland, sondern auch aus Kasachstan, Litauen, Italien, Deutschland dabei sein, außerdem – das betont Yuliya Shanbassova mit besonderem Nachdruck – viele Ukrainer.

In Deutschland leben Schätzungen zufolge bis zu sechs Millionen russischsprachige Menschen. Niemand stellt ernsthaft infrage, dass sie hier ihre reichhaltige Kultur ausleben dürfen. Das von Sponsoren finanzierte, für Besucherinnen und Besucher kostenlose Open Air Razgar in Vechta ist ihre Bühne. Die Behörden aber werden ganz genau in den Blick nehmen, was auf dieser Bühne am 9. Juli passiert.