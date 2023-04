Isle of Palms. Bei einem Schusswaffenangriff an einem Strand im US‑Staat South Carolina sind sechs Menschen verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich Polizeiangaben zufolge am Freitag auf der Isle of Palms, rund 150 Kilometer südlich von Myrtle Beach. Zu dem Zeitpunkt hätten Highschool-Schülerinnen und ‑Schüler blaugemacht und sich am Strand aufgehalten. Polizeichef Kevin Cornett sagte, es habe mehrere Auseinander­setzungen gegeben, bevor Schüsse abgegeben worden seien. Fünf der sechs Verletzten seien Teenager.

Mehrere Personen wurden den Angaben zufolge wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit Waffen festgenommen. Zunächst sei unklar, ob der mutmaßliche Schütze darunter sei oder ob am Tatort gefundene Schusswaffen bei dem Angriff zum Einsatz gekommen seien.

RND/AP