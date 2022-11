Klimaaktivisten protestieren erneut in spanischem Museum

Eine Teilnehmerin trägt während einer Demonstration ein Schild mit der Aufschrift "Planet over Profit" um den Hals.

In einem Museum in Barcelona haben erneut Klimaaktivisten protestiert. Sie verschütteten farbige Flüssigkeiten auf Wände und Vitrinen und klebten ihre Hände an Ausstellungsobjekten fest. Die spanische Organisation „Futuro Vegetal“ bekannte sich zu der Aktion, sie wollten auf einen Klimanotstand hinweisen.