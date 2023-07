Löcher mit Beton gefüllt: Klimaaktivisten protestieren auf Golfplätzen in Spanien

In Spanien haben Aktivistinnen und Aktivisten der Klimaschutzgruppe Extinction Rebellion auf Golfplätzen in mehreren Städten gegen den hohen Wasserverbrauch der Sportart demonstriert. Wie die Umweltschutzbewegung auf Twitter schrieb, hätten sie insgesamt zehn Golfplätze im Land „sabotiert“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktivistinnen und Aktivisten hatten eigenen Angaben zufolge die Löcher auf Plätzen, etwa in Madrid, Barcelona oder Valencia, in nächtlichen Aktionen mit Zement gefüllt oder Setzlinge hineingepflanzt. Man sei in sechs Provinzen aktiv geworden, um die Wasserverschwendung anzuprangern, „die Golf inmitten einer der schlimmsten Dürren der Geschichte mit sich bringt“, teilte die Gruppe mit.

Golf habe in einer Welt ohne Wasser keinen Platz, hieß es in der Erklärung. In Spanien würden 437 Golfplätze täglich bewässert, kritisierte die Klimaschutzgruppe. Damit hätten die Golfplätze einen höheren Wasserverbrauch als die Bevölkerung Madrids und Barcelonas zusammen. Diesen Sport spielten aber nur rund 0,6 Prozent der Bevölkerung. „Die Reichen und ihre Freizeitaktivitäten, die lebenswichtige Ressourcen verschwenden, sind Luxus“, so die Aussage der Klimaschutzgruppe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spanien hat seit Jahren mit den Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen. Hitze und große Trockenheit machen Menschen und der Natur zu schaffen. Die Auswirkungen sind enorm: So ist beispielsweise seit einigen Monaten der Stausee der Sierra Boyera in der andalusischen Provinz Córdoba vollständig ausgetrocknet. Im Frühling ist der See normalerweise zu rund 70 Prozent gefüllt und verfügt über 28 Millionen Kubikmeter Wasser, im vergangenen Jahr waren es nur noch acht Millionen Kubikmeter, 2023 sind es null.

Der April dieses Jahres war der heißeste April seit Beginn der Aufzeichnungen 1961. Am 27. April wurden in Córdoba 38,8 Grad gemessen. Geregnet hat es weniger als ein Viertel eines gewöhnlichen Aprils.

RND/sz