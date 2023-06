Special Olympics World Games: Schöne Bilder reichen nicht

Es wird beeindruckende Bilder geben, rührende Szenen und respekteinflößende Leistungen. Wenn Athleten mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen ihre Kräfte messen, wirkt Sport plötzlich wieder so urtümlich und aufs Wesentliche reduziert – sich anstrengen, ans Ziel gelangen, den Kontrahenten Respekt zollen und sich gemeinsam freuen. Ohne kommerzielle Inszenierungen oder anderes Theater.

Die Special Olympics World Games in Berlin, bei denen 7000 geistig behinderte Sportler Wettkämpfe bestreiten, werden solche Spiele sein. Sie sind ein Schaufenster in eine Welt, in der das Miteinander immense Bedeutung hat, in eine Welt mit Menschen, deren Bedürfnisse den meisten weitgehend unbekannt sind. Denn obwohl geistig Behinderte Teil unserer Gesellschaft sind, werden sie – das ist weltweit so – von einer Mehrheit der Gesellschaft und der Politik kaum als solcher wahrgenommen.

Zum Jahresende 2021 lebten rund 7,8 Millionen schwerbehinderte Menschen in Deutschland, etwa 420.000 Menschen sind geistig behindert. Sechs von tausend Kindern, die geboren werden, kommen geistig behindert zur Welt. Mit ihnen sind Eltern und Geschwister verbunden, aber auch Betreuungs- oder Assistenzkräfte, deren Anliegen ebenfalls häufig unter den Tisch fallen.

Mit Barrierefreiheit, die längst nicht überall die Norm ist, ist es auch nicht getan. Inklusion im Arbeitsleben, in Schule oder Ausbildung besteht zumeist aus guten Projekten, selbstverständlich ist die Einbeziehung von Menschen, die mehr Hilfe und Zeit benötigen als die meisten keinesfalls.

Das hängt schlicht damit zusammen, dass immer noch die wenigsten Kontakt zu Menschen mit geistigen Behinderungen haben. Das liegt an Berührungsängsten, an Ignoranz, an Unwissen, an fehlenden Begegnungen im Alltag. Sportliche Wettbewerbe können da so etwas wie eine Grenzübertrittszone sein, die hoffentlich durch alle Beteiligten in Berlin kräftig geweitet werden - wenn es nicht beim Reden über den Sport bleibt.

Doch selbst hier, trotz gestiegener Popularität von Paralympics und anderen Wettkämpfen, gibt es zahlreiche Defizite. Unter 10 Prozent der Vereine bieten Sport für Special-Olympics-Athleten an, kritisiert zum Beispiel der deutsche Basketball-Star Dirk Nowitzki zu Recht. Mehr Aufmerksamkeit erhofft sich der 44-Jährige. Für die Sportler und ihre Belange, jedoch auch für ihr Leben außerhalb der Wettkampfzonen.

Es geht also schlichtweg um Nachhaltigkeit. Wenn sich strukturell nichts ändert, bleiben Veranstaltungen wie die Special Olympics World Games leider nur schöne Visionen. Wenn es gelingt, die Sichtbarkeit geistig oder mehrfach Behinderter in Sportvereinen zu erhöhen, wäre dies ein schöner Erfolg, der tiefer in die Gesellschaft wirkt. Den Behinderten würde Anerkennung mehr Selbstvertrauen geben, auch politische Teilhabemöglichkeiten könnten näher rücken.

Es wäre eine Win-Win-Situation. Für die einzelnen Menschen und für unsere Gesellschaft.