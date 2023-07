Las Vegas‘ neue Leuchtkugel: Wie die Arena „Sphere“ die Welt fasziniert

In einer Stadt, die auf Superlativen errichtet ist, ist es nicht einfach, etwas wirklich Spektakuläres zu erschaffen. Einen magischen Ort, der die Aufmerksamkeit von Millionen überreizten Touristen erregt inmitten dieses glitzernden Feuerwerks von einer Metropole. Die Arena „Sphere“ jedoch hat das Zeug dazu, Las Vegas‘ neues Wahrzeichen zu werden. Denn nichts an diesem kolossalen Bauwerk ist normal.

Das gewaltige, kugelförmige Gebäude neben dem Luxusresort „The Venetian“ ist 112 Meter hoch. Seine gesamte Außenfläche von 54.000 Quadratmetern ist mit 1,2 Millionen LED-Elementen verkleidet, jedes einzelne davon so groß wie ein Eishockey-Puck. So kann die Arena nach Wunsch zur leuchtenden Erdkugel werden, zum gigantischen Mond, zum Mars, zu einem XXXL-Football, einem winterlichen Schneeball, zu einer US-Flagge oder einem dynamischen Lichtspiel mit Millionen Farben.

Video zeigt spektakuläre Bilder von „The Sphere“ © Quelle: Reuters

2,3 Milliarden Dollar hat Las Vegas‘ bisher teuerste Attraktion gekostet – doppelt so viel wie geplant. Was „Sphere“ kann, haben seine Macher erstmals am amerikanischen Unabhängigkeitstag demonstriert, dem 4. Juli. Es hat nicht wenige Zuschauer elektrisiert.

„Es gibt nichts Vergleichbares“, schwärmte etwa Gitarrist The Edge von der Rockband U2 bei einer Besichtigungstour, die auf Apple TV zu sehen ist. „Es ist Lichtjahre vor allem entfernt, was da draußen existiert.“ U2 wird die Arena am 29. September 2023 mit dem ersten von 25 Konzertspektakeln eröffnen. Die Konzertreihe „U2:UV Achtung Baby Live at Sphere“ feiert das U2-Album „Achtung Baby“ von 1991. Bandkollege Bono gibt sich nicht minder beeindruckt von „Sphere“: „Die meisten Musikveranstaltungsorte sind Sportstätten“, sagte er. „Sie sind für den Sport gebaut – nicht für die Musik.“ Dieses Gebäude hingegen diene der Kunst. Vier bis sechs solcher Konzertstrecken globaler Superstars pro Jahr sind geplant.

Ein Ganzkörpererlebnis für 18.600 Zuschauer: Die Sitze in „Sphere“ vibrieren, 164.000 Lautsprecher sorgen für perfekten Sound. © Quelle: picture alliance/AP Photo





164.000 Lautsprecher für perfekten Sound

Im Innern des „Sphere“ – das mit vollem Namen „Sphere at The Venetian Resort“ heißt – findet sich ein weiteres, 15.000 Quadratmeter großes LED-Rundum-Display. 18.600 Zuschauer sollen dort in eine perfekte Entertainmentwelt eintauchen, beschallt von 164.000 Lautsprechern, auf haptischen Sesseln sitzend, die vibrieren können. Möglich sind auch Wind-, Temperatur- und Dufteffekte.

Gewiss neigt man in Las Vegas traditionell zu Superlativen. Rich Claffey jedenfalls, Chief Operations Officer von „Sphere“, kann seine Begeisterung kaum zügeln. „Ich bin seit fast 40 Jahren im Unterhaltungsgeschäft tätig“, sagte er bei einem Pressetermin. „So etwas habe ich noch nie gesehen.“

Las Vegas will Welthauptstadt des Entertainment werden

Tagsüber soll die Kugel im grellen Licht der Wüstensonne schwarz wie ein rätselhaftes Raumschiff in seinem Fundament ruhen – nachts aber soll das „Sphere“-Lichtspektakel zum Leben erwachen. Entfernt erinnert die Erdprojektion dabei an das ikonische Nasa-Foto „Blue Marble“, das die Besatzung von Apollo 17 im Jahr 1972 aus einer Entfernung von rund 29.000 Kilometern vom Planeten Erde schoss. Im Innern der Arena soll auch die Präsentation „Postcard From Earth“ von Regisseur Darren Aronofsky zu sehen sein, eine virtuelle Tour um die Welt, gegen die IMAX-Filme altmodisch aussehen sollen.

Farbrausch für Las Vegas: Die kugelförmige Arena „Sphere“ ist mit Kosten von 2,3 Milliarden Dollar der bisher teuerste Erlebnisbau in der Wüstenmetropole. © Quelle: picture alliance / AA

Für Las Vegas ist „Sphere“ ein weiterer Baustein auf dem Weg zur Welthauptstadt des Entertainment. Nach der Finanzkrise 2008, als in der Stadt 60.000 Häuser leer standen, und nach den nicht minder harten Corona-Jahren investiert die Stadt wieder massiv in ihre Zukunft als wahrgewordener Fiebertraum. Kaum eine andere Stadt auf dem Planeten verfügt über vergleichbare Fähigkeiten, sich alle paar Jahre neu zu erfinden.

Die Stadt will weg vom klebrigen Image der Zocker-, Sex- und Mafiametropole. Denn Glücksspiel ist schon lange kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Zocken geht an vielen Orten der Welt. Auch als Sehnsuchtsziel für die US-Mittelschicht, die in Vegas eine nachgebaute Kitschversion von Europa samt venezianischen Gondeln und „römischem“ Kolosseum erleben wollten, ohne die heimische Scholle zu verlassen, taugt die Stadt nicht mehr recht.

„What happens in Vegas stays in Vegas“

Vor wenigen Jahren noch wollten 75 Prozent aller Gäste spielen, heute sind es nur noch 20 Prozent. Und der legendäre Slogan „What happens in Vegas stays in Vegas“ von 1983 bezieht sich heute weniger auf Blackjack-Exzesse oder käufliche Liebe, sondern auf kollegiale Seitensprünge bei Kongressen. Also setzt man auf familienfreundliches Massenentertainment sowie Messen und Kongresse, Sportevents und Shows der Superlative.

Mittendrin im Geschehen: Ein 15.000-Quadratmeter-Display gibt den Zuschauern das Gefühl, die Show hautnah zu erleben. © Quelle: picture alliance/AP Photo

Der Mann der die Neuausrichtung verantwortet, ist mit dem bisherigen Verlauf hoch zufrieden. Steve Hill ist CEO der Las Vegas Convention and Visitors Authority, der allmächtigen Tourismusbehörde. „Las Vegas steht für die Freiheit von Erwachsenen, zu tun, was sie wollen“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Das ist unser Versprechen. Die Leute lieben Las Vegas dafür, dass es Las Vegas ist. Aber wir wollen das, für das Vegas steht, erweitern.“ Hills Problem: Glücksspiel ist inzwischen in 48 US-Bundesstaaten erlaubt. „Vor 30 Jahren haben wir noch ein knappes Gut verkauft. Zum Spielen und Sportwetten musstest du nach Vegas fahren. Das ist vorbei. Heute verkaufen wir Gänsehaut. Wer nach Vegas kommt, will sein Leben und die Politik für ein paar Tage vergessen.“

Eine Stahl und Glas gewordene Übertreibung

Hill hat eine putzige Theorie, warum Vegas für gut 50 Millionen Gäste pro Jahr attraktiv bleibt: „Es erfrischt das Hirn.“ Das ist eine gewagte Analyse für eine Stadt, deren Überfülle noch den stabilsten Reisenden nach wenigen Tagen mürbe machen kann. Denn es ist ja nicht so, dass Las Vegas vor „Sphere“ arm an optischen Attraktionen gewesen wäre. Die „The Strip“ genannte Amüsiermeile, an der die meisten der großen Resorts liegen, ist ein einziges Neonmeer inklusive der gigantischen Wasserspiele vor dem „Bellagio“, einem halb so großen Eiffelturm, glitzernden Prachtresorts oder dem nagelneuen, 1,9 Milliarden Dollar teuren „Allegiant Stadiums“, Heimat des 2020 aus Oakland nach Nevada gezogenen Footballteams Las Vegas Raiders.

Die ganze Stadt ist eine Stahl und Glas gewordene Übertreibung. Las Vegas verfügt über doppelt so viele Hotelzimmer wie New York, Chicago oder Los Angeles – sowie über den zweithöchsten Aussichtsturm der westlichen Hemisphäre und einen Laserstrahl auf der Spitze des pyramidenförmigen „Luxor“-Resorts, der hunderte von Kilometern weit in den Nachthimmel strahlt. Es ist Amerikas Spielplatz für zivilisationsmüde Glücksritter und in Teilzeit eskalierende Familienväter. Jedenfalls bisher.

Perfekte Bühne für Shows und Konzerte: "Sphere" ist keine Sportarena, sondern eine Konzerthalle. Trotzdem können dort auch Box- oder eSport-Events stattfinden. © Quelle: picture alliance/AP Photo

„Entertainment, Food, Shopping and Sports“ - das sind die vier neuen großen Las-Vegas-Themen, die sie gern in die Hirne interessierter Besucher pflanzen würden. Das Problem: Die Welt hat beim Gedanken an Las Vegas vier ganz andere Begriffe im Kopf: Glücksspiel, Alkohol, Sex und die Mafia. Und dieses Image des alten Vegas ist hartnäckig. In unzähligen Filmen und Serien wurde die Stadt zur Ikone der US-Kultur, zum Sündenbabel schlechthin. Vegas ist der prototypische Milliardenumschlagplatz, an dem Staat, Gangster, Geheimdienste, Banken, Mafioso und Milliardäre zu einem düsteren Amalgam aus Gier und Großmannssucht verschmolzen. Da kannst du nicht einfach auch Quinoa-Bowls, Basketball und Schwarzlicht-Minigolf umschulen.

Ein Ort, der Sex, Vergessen, Flucht und Erlösung verspricht

„Wie kriegen wir die nächste Generation nach Vegas?“, fragt Tourismuschef Hill. „Wir müssen unser Angebot verbreitern.“ Aber all die leuchtenden Luxusarenen und NFL-Footballstadien können nicht übertünchen, dass die Stadt noch immer auch vom Ruf des Verruchten lebt. Diese glitzernde Oase in der Mojavewüste ist mit ihrer „künstlichen Lebendigkeit“ (Noël Coward) weiterhin ein absurder Ort im Nirgendwo, von Gangstern geschaffen und von Milliardären zur Geldmaschine aufgeblasen. Ein Ort, der Sex, Vergessen, Flucht, Besinnungslosigkeit und Erlösung verspricht und den alten amerikanischen Traum von der zweiten Chance befeuert.

Der Sozialkritiker Robert Goddman attestiert seinen Landsleuten einen „chronischen Hoffnungswahn“. Las Vegas ist sein Epizentrum. Ein Hauptgewinn – und ein neues Leben beginnt. Es ist der Ort, an dem Amerika ganz bei sich ist. Die Überlistung der Vorsehung ist ein amerikanischer Mythos – und Vegas ist sein Werkzeug. Eine gewisse blauäugige Heilserwartung gehört zur DNA des Landes, dessen Bewohner tief im Herzen hoffen, eines Tages die Bank zu sprengen.

Erster Blick auf das neue Wahrzeichen: Am amerikanischen Unabhängigkeitstag, dem 4. Juli 2023, demonstrierten die "Sphere"-Macher erstmals, was die LED-Kugel zu leisten imstande ist. © Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Und genau deshalb ist es nicht so einfach, sich vom „alten“ Las Vegas zu befreien. Heute feiert man die frühen Sündenjahre im „Mobster Museum“. Vielerorts jedoch ist dieses „alte“ Vegas nur noch ein Zerrbild. Auf der überdachten Fremont Street in Downtown Las Vegas etwa ist das Flair des alten Vegas ist kein gepflegtes historisch-charmantes Nostalgiefestival, sondern ein rauher Rummel mit reichlich Trashpersonal wie als Polizistinnen verkleideten Showgirls, die Touristen aus Iwoa mit dem Schlagstock pieksen und raunen „Sir, your guilty“. Das hier ist kein Premiumentertainment, sondern ein kaputter Karneval, der die zerrissene US-Gesellschaft auf das Präziseste spiegelt: leuchtende LED-Arenen hüben, billige Stripschuppen drüben.

Ein Ticket für U2 kostet bis zu 8000 Dollar

„Las Vegas verkörpert wie keine amerikanische Stadt eine Mischung aus unstillbarer Sehnsucht und unerschütterlichem Optimismus“, schreibt Sally Denton in ihrem Vegas-Klassiker „The Money and the Power“. Die „Sphere“-Arena ist nur das neueste Zeugnis des fröhlichen Größenwahns in diesem „überwältigenden Kunstprodukt, dem hellste Stern am Neonfirmament der Postmoderne“, wie der Historiker Mike Davis über die Stadt schrieb.

Von der Zockermetropole zur Entertainmenthauptstadt: Las Vegas - hier der berühmte "Strip" mit zahlreichen Casinohotels - will sein Image als Sündenbabel abstreifen und ein Reiseziel für familienfreundliche Unterhaltung werden. © Quelle: Pixabay

Verantwortlich für die voluminöse „Sphere“-Kugel ist das US-Unternehmen The Madison Square Garden Company (MSG), die als Sportholding auch die legendäre Konzerthalle in New York besitzt. MSG plant bereits weitere Kugelarenen ähnlicher Bauart, etwa in London. In Stratford nahe der Wohnsiedlung East Village und dem Queen Elizabeth Olympic Park soll eine identische Kugel errichtet werden. Nach Widerstand aus der Bevölkerung jedoch ließ die Regierung die Planungen vorerst ruhen. Kritikpunkte waren etwa mangelnder Wohnraum, eine touristische Überlastung des Gebietes und potenzielle Konkurrenz für die bereits bestehende „O2 Arena“.

In Vegas hingegen wischt man derlei Bedenken traditionell beiseite. Denn es geht um sehr viel Geld. Die Ticketpreise für die U2-Konzerte etwa starten bei 500 Dollar. Wer weiter vorne sitzen möchte, zahlt bis zu 8000 Dollar. Pro Eintrittskarte.