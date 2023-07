114 Euro pro Flasche: Warum die Preise für Sriracha-Soße derzeit durch die Decke gehen

Fans der roten Chili-Soße Sriracha müssen zurzeit tief in die Tasche greifen. Denn die Preise für das pikante Produkt aus den USA schnellen zurzeit in die Höhe. Wie CNN Business berichtete, kostet eine Flasche Sriracha etwa beim Onlinehändler Ebay bis zu 70 US-Dollar, bei Amazon sogar bis zu 124 US-Dollar, was rund 114 Euro entspricht. Normalerweise liegt der Preis für eine Flasche bei etwa 5 US-Dollar.

Der Grund für diese Preisexplosion liegt schlicht und einfach am derzeitigen Mangel an Chilischoten. Ein Sprecher von Huy Fong Foods, dem Hersteller der Flaschen, auf deren Etikett ein grüner Hahn abgebildet ist, erklärte, dass die Produktion in der vergangenen Herbstsaison zwar teilweise wieder aufgenommen worden sei. Doch die Herstellung sei weiterhin beeinträchtigt. Man könne nicht abschätzen, wann das Angebot wieder steigen würde, sagte der Sprecher des Unternehmens mit Sitz in Kalifornien.

Man sei jedoch dankbar für die Geduld der Kundinnen und Kunden, „wir arbeiten derzeit daran, zukünftige Engpässe zu vermeiden“, hieß es seitens Huy Fong Foods.

Das Rezept der Sauce Sriracha wurde 1980 von David Tran erfunden, der aus China in die USA eingewandert war. Bekannt sind etwa auch die Produkte Chili Garlic und Sambal Oelek.

RND/sz