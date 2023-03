Staatsbankett für König Charles III.: Wer mit am Tisch sitzt und was es zu essen gibt

Berlin. Am Mittwochnachmittag beginnen der britische König Charles III. (74) und seine Frau Camilla (75) ihren dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Nach der Begrüßung am Brandenburger Tor mit militärischen Ehren geht es für die beiden royalen Gäste weiter ins Schloss Bellevue, wo zunächst ein Empfang mit Experten zu Energiewende und Nachhaltigkeit geplant ist und anschließend am Abend der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) ein Staatsbankett mit rund 130 Gästen gibt.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, sollen unter anderem auch „Die Toten Hosen“-Punker Campino (60) und die „Let‘s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse (41) zu den Eingeladenen zählen. Der Musiker besitzt neben der deutschen auch die britische Staatsbürgerschaft und ist auch als leidenschaftlicher Liverpool-Fan bekannt. Mabuse ist eingeladen, da Charles und Camilla große Fans ihrer Tanzshow sind.

+++ Liveblog: König Charles III. und Camilla auf Staatsbesuch in Deutschland +++

Gäste beim Staatsbankett: Merkel da, Scholz nicht

Viele Gäste kommen aus der Politik. So werden unter anderem Wirtschaftsminister Robert Habeck (53), der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck (83) mit seiner Partnerin Daniela Schadt (63) sowie die Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (68) dabei sein. Nicht anwesend sein soll laut des Berichts Bundeskanzler Olaf Scholz (64).

Laut „Bild“-Zeitung außerdem am Tisch sitzen werden die Biontech-Chefin Özlem Türeci (56), der Bildhauer Tony Cragg (73) und der Architekt David Chipperfield (69).

Der Speiseplan im Schloss Bellevue

Zu essen gibt es demnach ein Drei-Gänge-Menü. Als Vorspeise wird gebeizter Karpfen mit Erfurter Blumenkresse und Kraftbrühe vom Heckenrind (auch als vegetarische Variante) serviert. Der Hauptgang ist ein Weidehuhn mit Pilzen, Spinat-Törtchen mit Wurzelwerk und Pilzen. Dazu gibt es eine Auswahl deutscher Weine und regionaler Schaumweine, kein Champagner. Als Dessert bekommen die Gäste Backpflaume mit ostfriesischem Schwarztee und Sandgebäck kredenzt. Dazu wird ein Likörwein von der Ahr gereicht.

Bevor es allerdings ans Essen geht, wird König Charles noch eine Tischrede halten - Berichten zufolge teilweise auf Deutsch. Der Dresscode für den Abend: Die Herren im Frack, die Damen in Lang.

Am Donnerstag wird Charles unter anderem im Bundestag eine Rede halten und einen Abstecher zu einem deutsch-britischen Bataillon und einem Ökodorf in Brandenburg machen. Am Freitag fahren der Monarch und seine Frau mit Steinmeier und Büdenbender im ICE nach Hamburg. Dort besuchen sie unter anderem das Denkmal „Kindertransport – der letzte Abschied“ und die Ruine der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Kirche St. Nikolai.

RND/nis mit dpa