﻿Staatsschutz ermittelt nach mutmaßlichem Brandanschlag auf Moschee in Hannover

Hannover. Die Polizei Hannover ermittelt wegen mutmaßlicher Brandstiftung an einer Moschee in der Nordstadt von Hannover. Unbekannte sollen demnach mindestens zweimal versucht haben, das Gebäude am Weidendamm mit Molotowcocktails anzuzünden. Die muslimische Gemeinschaft in der Landeshauptstadt ist verunsichert, der Staatsschutz hat die Untersuchungen übernommen. Hier lesen Sie, was über den Fall bereits bekannt ist – und welche Fragen noch offen sind.

Was ist passiert?

In der Nacht zu Dienstag, 30. Mai, bricht ein Feuer an der türkischen Moschee am Weidendamm aus. Gegen 1.20 Uhr gehen Plastikmöbel vor einem Döner-Imbiss in Flammen auf, der sich im selben Gebäude befindet. Auch die Fassade nimmt Schaden, ein Fenster wird zerstört. Ein Zeuge entdeckt das Feuer glücklicherweise rechtzeitig und erstickt die Flammen mit einem Feuerlöscher. Und nur etwa 15 Stunden später bricht erneut ein Brand aus – dieses Mal im Innenhof des Hauses. Diesen Vorfall bestätigte die Polizei erst am Mittwochmorgen. Bei keiner der beiden Taten wurden Menschen verletzt, Verdächtige gibt es ebenfalls nicht.

„Wir fordern eine lückenlose Aufklärung“: Recep Bilgen, Vorsitzender des muslimischen Landesverbands Schura. © Quelle: Tobias Wölki

Waren es gezielte Anschläge?

Recep Bilgen, Vorsitzender des muslimischen Landesverbands Schura, spricht von einem „Anschlag“. Demnach wurde bei der nächtlichen Attacke ein Molotowcocktail gegen das Fenster des Imbisses „Nefis“ geworfen. Dessen Inhaber vermutet, dass der Angriff dem Gebetsraum im ersten Stock gelten sollte. Auch die zeitliche Nähe beider Vorfälle lässt vermuten, dass es sich um gezielte Taten handeln dürfte. Die Polizei gibt sich allerdings zurückhaltend: Anfangs spricht sie lediglich von einem Brand im „Außenbereich einer Gaststätte“. Von der Moschee im selben Gebäude ist keine Rede. Gleichzeitig ist allerdings der Staatsschutz involviert, der sich mit politisch motivierten Taten befasst. Am Dienstagabend spricht dann Hannovers Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten selbst davon, dass bis zu zwei Molotowcocktails Grund des nächtlichen Feuers waren.

Gibt es Zeugen der Taten?

Bislang offenbar nicht. Der betroffene Imbiss hatte zum Zeitpunkt der ersten Attacke geschlossen. „Wir hatten hier zuvor noch eine friedliche und fröhliche Feier über vier Tage“, sagt „Nefis“-Inhaber Ali Simsek. „Nicht auszudenken, wenn das dann passiert wäre.“ Das Feuer wurde wohl von einem Nachbarn gelöscht, dessen Identität ist aber unbekannt. Die Polizei spricht sogar von zwei Personen, die die Flammen eindämmten. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0511) 109 55 55 bei den Ermittelnden zu melden.

Warum war die Moschee das Ziel?

Mehrere Möglichkeiten sind denkbar: Der Schura-Vorsitzende Bilgen verweist auf den rechtsextremen Brandanschlag vor genau 30 Jahren in Solingen am 29. Mai 1993. Vier Männer vergossen Benzin in einem Zweifamilienhaus, in dem türkischstämmige Menschen lebten, und zündeten es an. Bei dem Brand starben fünf Personen, 17 erlitten teils bleibende Verletzungen.

Gleichzeitig gehört die Moschee zur umstrittenen Bewegung Millî Görüş („Nationale Sicht“). Laut Verfassungsschutz Baden-Württemberg will sie die „westliche ,Ordnung des Unrechts‘ durch eine islamische ,Gerechte Ordnung‘ ersetzen“. Bis zur Machtübernahme durch Recep Tayyip Erdoğan und seine islamisch orientierte AKP in der Türkei waren die politischen Parteien von Millî Görüş verboten. Es ist nicht eindeutig geklärt, inwieweit die Bewegung politische Ziele der AKP verfolgt. Somit könnte sich der Anschlag auch gegen Erdoğans Wiederwahl nur wenige Tage zuvor gerichtet haben.

Gäbe es noch andere Beweggründe?

Abgesehen von den oben genannten Theorien liegen noch andere Motive für die Molotowcocktail-Würfe im Bereich des Möglichen. Das beinhaltet grundsätzliche rassistische oder antiislamische Beweggründe. Unter Umständen könnte sich die Tat aber auch gezielt gegen den Imbiss oder dessen Betreiber gerichtet haben. Selbst sinnloser Vandalismus kommt als Motiv in Betracht. Bilgen jedenfalls sagt, im Vorfeld habe es keinerlei Drohungen gegeben. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben „in alle Richtungen“.

Gab es früher schon Anschläge auf Moscheen?

Leider ja. Am 9. Dezember 2006 wirft ein Unbekannter in Lehrte einen Backstein und einen selbstgebastelten Sprengsatz durch ein Moscheefenster. Der umfunktionierte CO2 -Zylinder mit Lunte zündete aber nicht. Einen Monat später überführte die Polizei einen damals 23-Jährigen, der zudem in der Silvesternacht sechs Sprengsätze auf die Hofeinfahrt eines Wohnhauses geworfen hatte. Anfang August 2016 verübte zudem ein Unbekannter einen Brandanschlag auf die Al-Ummah-Moschee am Listholze, durch ein geöffnetes Fenster wurde eine Gardine angesteckt. Dieselbe Einrichtung wurde im April 2020 auch Ziel von rassistischen Graffiti in grüner Farbe.

Wie geht es jetzt am Weidendamm weiter?

Die Welle der Solidarität mit der Moscheegemeinde ist direkt nach Bekanntwerden der Taten groß. Bereits am Dienstag kamen unter anderem Polizeipräsidentin von der Osten, Landespolitiker und Vertreter anderer Glaubensrichtungen an den Weidendamm. „Die jüdische Gemeinde ist von einem solchen Attentat sehr betroffen“, sagte deren Vorsitzender Michael Fürst. Imbiss-Betreiber Simsek berichtet dennoch davon, dass wegen der Brandstiftungen selbst Stammgäste momentan fern blieben. Der Schura-Vorsitzende Bilgen fordert „den Schutz unserer Gotteshäuser“, das türkische Generalkonsulat in Hannover „verurteilt den Molotowcocktail-Anschlag“. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) teilt per Twitter mit: „Ein Angriff auf jeden religiösen Ort ist ein Angriff auf unser Grundgesetz und unsere Vielfalt.“

Dieser Artikel ist zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung” erschienen.