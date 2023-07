Angler findet Menschenbein an Baggersee in Baden-Württemberg

Lichtenau. Ein Angler hat ein abgetrenntes menschliches Bein an einem Baggersee bei Lichtenau (Kreis Rastatt) entdeckt. Ein Polizeisprecher bestätigte den Fund am Donnerstag. Demnach habe der Angler das menschliche Körperteil bereits am Freitag vergangener Woche am Staibsee entdeckt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Bein werde nun rechtsmedizinisch untersucht. Man ermittele derzeit in alle Richtungen. An anderen Stellen am See sei nichts entdeckt worden, wie der Sprecher sagte.

Auf Fotos der „Bild“-Zeitung war ein mit Algen bedeckter Schuh und ein Stück des Beins zu sehen. Mehrere Medien hatten über den Vorfall berichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dpa