Starkregen flutet spanische Stadt – Menschen retten sich auf Autodächer

Saragossa. In der nordspanischen Stadt Saragossa haben am Donnerstag schwere Regenfälle zu Überschwemmungen geführt. Das Kanalsystem konnte dem heftigen Wolkenguss nicht standhalten, innerhalb von 20 Minuten wurde die Hauptstadt der Region Aragonien geflutet. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen, wie braune Wassermassen durch die Straßen strömen und Fahrzeuge wegspülen. Mehrere Menschen, die von den Fluten überrascht wurden, mussten aus ihren Autos gerettet werden.

Besonders deutlich zeigt die dramatische Lage ein Clip von einer verzweifelten Frau, die eingeschlossen von dem Wasserstrom auf dem Dach ihres Wagens sitzt und nicht weiß, wo sie sich festhalten soll. Wie die spanische Tages­zeitung „El Pais“ berichtet, konnte die Frau gerettet werden.

Bürgermeisterin schätzt Schaden auf Millionenhöhe

Laut der Nachrichten­agentur Reuters musste auch ein mit 500 Personen besetzter Zug anhalten, nachdem die Gleise überflutet worden waren. Bisher wurden keine Verletzten von den Rettungskräften gemeldet.

Die Bürgermeisterin von Saragossa, Natalia Chueca, schätzte den Schaden gegenüber „El Pais“ auf Millionenhöhe. Innerhalb einer Stunde seien 100 Liter pro Quadratmeter Regen heruntergekommen, erklärte sie. Demnach waren noch am Freitag­morgen einige Haushalte in dem am stärksten betroffenen Gebiet im Süden der Stadt ohne Strom.

Auch am Freitag gilt in der Provinz wegen der Gefahr von Stürmen mit Hagel und starken Windböen eine Warnung, wie „El Pais“ berichtet. Die Behörden rufen die Einwohner dazu auf, zu Hause zu bleiben und nicht mit dem Auto zu fahren. Rund 200 Rettungskräfte sollen noch im Einsatz sein.