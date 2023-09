﻿Meeresspiegel der Ostsee steigt: Häfen in Rostock, Mukran, Stralsund müssen „erhöht“ werden

Rostock/Stralsund. Sie sind der Motor der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern, sollen künftig zudem eine Schlüsselrolle bei der Versorgung Deutschlands mit grüner Energie spielen. Doch nun funken die Häfen in dem Bundesland SOS nach Berlin: Der Klimawandel wird für die Häfen im Nordosten zu einem Problem.

Die Kaianlagen in Rostock, Stralsund und Co. müssen erhöht werden. Und der Bund soll zahlen: Landeswirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) fordert aus Berlin 400 Millionen Euro pro Jahr – für alle deutschen Häfen. Bisher gibt es gerade einmal 38 Millionen Euro. „Viel zu wenig“, betont Meyer.

Pegel der Ostsee könnte um 1,70 Meter steigen

Steigende Pegelstände auch in der Ostsee, immer extremere Stürme mit heftigem Wellengang – das ist schon jetzt spürbar: In Warnemünde ist der Pegel seit 1922 um 13 Zentimeter gestiegen. „Bis 2120 rechnen wir mit um einen Meter höheren Wasserständen. In anderen Szenarien geht es sogar um 1,70 Meter“, sagte Bärbel Koppe, Professorin für Wasserbau an der Hochschule Wismar, auf einer Konferenz im Mai in Rostock. Sie warnte vor Überflutungen in den Häfen.

Sören Jurrat, Geschäftsführer des Seehafens Stralsund und Chef des Hafenverbandes Mecklenburg-Vorpommern © Quelle: Seehafen Stralsund

Rostock Port – Betreiber des Seehafens in der Hansestadt – arbeitet bereits an „Anpassungsstrategien“. Geschäftsführer Jens Scharner: „Langfristig müssen wir darüber nachdenken, Teile des Hafens zu erhöhen – nicht nur die Kais, sondern auch die Verladeanlagen. Damit wir weiterhin jedes Schiff entladen können.“

Zu „schwach“ für neue Aufgaben

Doch nicht nur der Klimawandel kostet Geld: Die Kaikanten sind zum Teil viele Jahrzehnte alt – und wurden damals für viel geringere Lasten ausgelegt. „Wir müssen uns nur das Thema Offshore ansehen“, sagt Sören Jurrat, Vorstandschef des Hafenverbandes Mecklenburg-Vorpommern und zugleich Hafenchef in Stralsund. Fundamente und Masten für Offshorewindräder, aber auch die Flügel und Gondeln wiegen zig Tonnen. „Früher war eine Kaianlage für zwei, drei Tonnen Gewicht pro Quadratmeter ausgelegt. Das reicht heute nicht mehr.“

Rostock Port nennt Zahlen: In den kommenden drei Jahren werden mehr als 60 Millionen Euro verbaut, um Liegeplätze für den Energieimport vorzubereiten. Für die Sanierung von Kaianlagen, das Ausbaggern von Hafenbecken oder die Ertüchtigung von Verkehrsanbindungen seien in den nächsten Jahren weitere Investitionen in Höhe von mehreren Hundert Millionen Euro nötig.

Und: Die Häfen bräuchten Geld, um neue Flächen auszuweisen. In Mukran, Lubmin und Rostock soll Wasserstoff produziert und importiert werden. Dafür müssen die Häfen auch an Land erweitert werden. Jurrat: „Wir brauchen die Mittel, um die Energiewende möglich zu machen.“

Nordländer wollen Geld aus Berlin

Auf der Nationalen Maritimen Konferenz in Bremen präsentierte MV-Minister Meyer dem Bund nun seine 400-Millionen-Euro-Forderung – gemeinsam mit Amtskollegen aus Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein: „Der Außenhandel spielt für die deutsche Wirtschaft eine entscheidende Rolle und ist auf leistungsfähige Häfen angewiesen.“ Bis Jahresende fordert Schwerin Klarheit, ob es mehr Geld geben wird.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Ostsee-Zeitung“.

RND/OZ