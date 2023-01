﻿Aladins Mutter starb auf der Flucht aus Syrien: „Ich denke, sie wäre heute stolz auf mich“

Stralsund. Stolz hält Aladin Daher (25) seine Einbürgerungsurkunde in den Händen. Acht Jahre sind seit seiner Flucht vor dem Bürgerkrieg in Syrien vergangen. Der aus Aleppo stammende junge Mann freut sich, überlebt zu haben, seinen Traum vom Studium verwirklichen zu können und endlich die deutsche Staatsbürgerschaft zu besitzen.

2015 kam der damals 17-Jährige nach Stralsund. Die Erstaufnahmeeinrichtung in Horst teilte ihm die Hansestadt als Wohnort zu, wo er mit seinem Bruder Husam (37) und seinem Schwager Mohammad eine Wohnung bezog. Bis zu diesem Punkt war es ein langer und beschwerlicher Weg, auf dem er viele harte Schicksalsschläge verkraften musste.

Zwischen den Rebellen und Regierungstruppen

Aladin war 14 Jahre alt, als in seiner Heimat die ersten Unruhen ausbrachen. „Irgendwann wurde nach dem Freitagsgebet in der Moschee regelmäßig demonstriert“, erinnert er sich. „Ebenso an meiner Schule.“

Aus den Demonstrationen wurde schnell bewaffneter Widerstand und die Straßen seiner Stadt wurden zu Frontlinien zwischen Rebellen und Regierungstruppen. „Wir wollten die Stadt verlassen und mussten dazu eine solche Straße überqueren, da wurde das Feuer eröffnet“, erinnert sich der junge Mann.

Krieg in Aleppo: „Die Straße war voller Blut“

Mit Tränen in den Augen berichtet er weiter: „Ein kleines Kind, das mit seinem Vater ebenfalls auf die andere Seite wollte, wurde von einer Kugel am Kopf getroffen und fiel zu Boden. Ich lief zurück und versteckte mich in einem Hauseingang. Die Straße war voller Blut und der Vater schrie verzweifelt um Hilfe – die nicht kam.“

Dieses schreckliche Erlebnis war ein Grund, warum Aladin heute Medizintechnik an der RWTH Aachen studiert. Das und weil auch seine beiden Schwestern Raghad und Randa schon diesen Weg eingeschlagen haben, nur mit dem Unterschied, dass sie bereits als Ärztinnen praktizieren.

Aladin studiert inzwischen an der RWTH Aachen Medizintechnik. © Quelle: Stephan Pundt

Bis es auch bei ihm so weit ist, muss der 25-Jährige noch an einigen Vorlesungen teilnehmen. Nebenbei jobbt er als Kellner, an den Wochenenden trägt er Zeitungen aus. In den Semesterferien geht es für ihn zurück nach Stralsund. Er liebt die Hansestadt, die Ostsee und verbringt hier so viel Zeit wie nur möglich, um die Familie und Freunde zu treffen.

Die Familie – nicht jeder überlebte Krieg und Flucht – sei ihm „heilig“. In der Türkei verlor Aladin seine Mutter. Trotz tagelanger Suche gelang es ihm nicht, sie zu finden. Die dortige Polizei fand sehr viel später heraus, dass sie einem Raubmord zum Opfer gefallen war. Drei Männer – Leute, die angeblich syrischen Flüchtlingen helfen – hatten offenbar telefonisch ein Treffen mit ihr vereinbart und ihr Unterstützung versprochen.

Mutter von Aladin bei Raubmord getötet

Tatsächlich haben sie die Frau wegen des Goldschmucks, den sie bei sich trug, umgebracht. Ihre Leiche verscharrten die Räuber nahe einer Müllkippe auf einem Berg unter Steinen, so erzählt es Aladin. Die Polizei fasste die Täter erst nach Monaten.

„Ich denke, dass meine Mutter heute stolz auf mich wäre“, sagt er. „Sie war Lehrerin. Ihr war es wichtig, dass ich zur Schule gehe, meinen Abschluss mache und vielleicht sogar wie all meine Geschwister studiere. Genau das mache ich jetzt“.

Aladin sieht Stralsund als seine Heimat

Nur eine Freundin fehlt ihm noch zu seinem Glück. Denn bislang hat er auf die Verkupplungsversuche seiner Schwestern nicht reagiert. Während sie ihm Muslimas vorschlagen, die Kopftuch tragen, schaut er nach anderen Vorzügen. „Mir ist es egal, ob sie gläubig ist oder welcher Religion sie angehört“, sagt der Student überzeugt. „Wichtig ist nur, dass sie ein guter Mensch ist.“

Die acht Jahre in Deutschland sind eben nicht ohne Spuren geblieben. Die Freiheit möchte Aladin nie wieder missen. Er will nicht wieder zurück nach Aleppo. Trotz Studium in Aachen sieht er Stralsund als seine Heimat an, sein Zuhause. Neben der deutschen Sprache hat der 25-Jährige hier noch etwas gelernt: schwimmen.

In der Ägäis wäre Aladin fast ertrunken

„Auf der Fluchtroute nach Griechenland mussten wir an einen Schlepper 1200 Dollar pro Person zahlen, damit er uns von der Türkei zur Insel Lesbos übersetzt“, erinnert er sich. Für die 20-Kilometer-Fahrt brauchten sie mit dem motorbetriebenen Schlauchboot mehrere Stunden. Auf halber Strecke kam es zu starkem Wellengang, Wasser schlug ins Boot. Aladin musste sich übergeben. Die Leute an Bord bekamen Angst, einige weinten, andere begannen zu beten.

Nach etwa vier Stunden erschienen erste Lichter am Horizont. In Sichtweite des Strandes zerstach der Schlepper das Schlauchboot, damit die Gruppe darin nicht zurückgeschickt werden konnte. Aladin sank mit dem Boot. Schwimmen hatte er nie gelernt. Doch er konnte den Boden spüren und sich an Land schleppen. „Ich wäre in der Nacht fast ertrunken. Seit diesem Tag ist mir klar, wie wichtig es ist, schwimmen zu können.“

In Stralsund einen Schwimmkurs belegt

Trotz der vielen Schicksalsschläge ist Aladin ein fröhlicher Mensch. Er genießt die Zeit mit Freunden und der Familie sehr bewusst. „Mit dem deutschen Pass kann ich endlich meine Schwester in Kairo besuchen, das war vorher mit dem Aufenthaltstitel nicht möglich“, erzählt der 25-Jährige. „Wir haben uns zehn Jahre nicht gesehen. Es gibt so viel zu erzählen“.