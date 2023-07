Lastwagenfahrer fährt Klimaaktivisten bei Protest in Stralsund an

Stralsund. Beunruhigende Szenen in Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern: Mehrere Mitglieder der Letzten Generation klebten sich am Mittwochnachmittag auf eine Straße und blockierten den Verkehr. Noch bevor die Polizei eintraf, reagierten einige Autofahrer äußerst aggressiv. Sie versuchten, die Aktivisten von der Straße zu ziehen, würgten sie, drohten Schläge an.

Ab etwa 14.30 Uhr waren sechs Aktivisten vor Ort, um gegen das geplante LNG-Terminal in Mukran auf Rügen zu protestieren. Zwei von ihnen klebten sich auf die Straße. Der Verkehr war in beide Richtungen gestört.

Besonders rabiat verhielt sich daraufhin ein Lkw-Fahrer aus Stralsund. Als er seine Fahrt stoppen musste, stieg er aus, schubste und attackierte einen Demonstranten. Anschließend stieg er wieder in sein Fahrzeug und fuhr los, obwohl direkt vor ihm Menschen auf der Straße saßen, wie ein von der „Ostsee-Zeitung“ veröffentlichtes Video zeigt. Einer der Protestierenden wurde ein Stück weit mitgeschleift und drohte, unter den Lkw zu geraten. Dann stieg der Fahrer erneut aus, zog den jungen Mann zur Seite und fuhr rasant an den Demonstranten vorbei.

Der Fahrer des Lkws hat bei einer Demonstration der Letzten Generation einen Demonstranten umgeschubst. Er droht ihm Schläge an. Einen weiteren hätte er fast überfahren. © Quelle: Philipp Schulz

Wie die Polizei vor Ort mitteilte, wird nach dem Lkw-Fahrer inzwischen gefahndet. Das Nummernschild des Fahrzeugs sei der Polizei bekannt. Gegen 16 Uhr hatten die Beamten beide auf der Straße festgeklebten Aktivisten befreit. Im Anschluss wurden die Personalien der Demonstranten aufgenommen.

Protest gegen LNG-Terminal

Die Letzte Generation veröffentlichte am Nachmittag eine Mitteilung zu der Aktion in Stralsund. Demnach begründet einer der Teilnehmer die Blockade so: „All diese Menschen, von einfachen Leuten vor Ort bis zur Ministerpräsidentin, wehren sich gegen das LNG-Terminal und dennoch boxt die Regierung das Vorhaben einfach durch. Damit schaden wir den Menschen hier und unserer eigenen Zukunft.“

Es ist die erste Aktion der Klimaaktivisten der Letzten Generation in Mecklenburg-Vorpommern. Das Bundesland blieb bislang von Straßenblockaden verschont. Seit über anderthalb Jahren versuchen die Aktivistinnen und Aktivisten mit solchen und ähnlichen Protesten ihre Forderungen im Kampf gegen den Klimawandel durchzusetzen.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Ostsee-Zeitung“.