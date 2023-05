Streit um die Mehrwegflasche: Lidl geht juristisch gegen Deutsche Umwelthilfe vor

Günther Jauch ist einer, der genau hinschaut. Er ist ja schließlich der Quizmeister, der alle Antworten auf die Fragen von „Wer wird Millionär“ weiß. Doch nun scheint es mit der Antwort auf eine ganz bestimmte Frage nicht mehr ganz so einfach zu sein. Die Millionenfrage: Ist die Lidl-Einwegflasche umweltfreundlicher als eine Mehrwegflasche? Lidl und Günther Jauch sagen in einer Werbekampagne der Supermarktkette vom April Ja. Umweltorganisationen wie Greenpeace und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sagen: nicht unbedingt. Nun dürfen sich Juristinnen und Juristen mit diesem Streit beschäftigen.

Zum Hintergrund: Ende April startete Lidl eine Werbekampagne mit dem Moderatorenliebling Günther Jauch als Gesicht. In den Spots spaziert Jauch über grüne Wiesen und erklärt die Einwegflasche des Supermarktes und ihren optimierten Recyclingkreislauf. Dafür zieht er allerhand Zahlen und Statistiken heran. Im Grunde soll es so funktionieren: Es gebe durch einen optimierten Kreislauf kein Neuplastik, dazu weniger CO₂-Verbrauch und auch weniger Müll.

Lidl „scheut keine juristische Auseinandersetzung“

Der Konzern zieht dafür Zahlen aus einer Studie des Instituts für Energie- und Umweltforschung (Ifeu) heran, die es selbst in Auftrag gegeben hat, und kommt damit zu dem Schluss, dass die neue Einwegflasche eine besser Umweltbilanz habe als Mehrwegpfand. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisierte aber schon kurz nach der Veröffentlichung: Die Werte von Lidls neuer Kreislaufflasche würde dort mit einem zehn Jahre alten Durchschnittswert von Mehrwegflaschen verglichen werden. Es könne also nicht pauschal von einer besseren Klimabilanz der Kreislaufflasche gegenüber Mehrwegflaschen gesprochen werden.

Nun lassen beiden Parteien den Streit eskalieren: Lidl hat der Deutschen Umwelthilfe am 3. Mai Falschbehauptungen vorgeworfen. Die DUH blieb bei ihren Aussagen und forderte die Supermarktkette auf, ihrerseits eine Unterlassungserklärung abzugeben und hatte jene Pressemitteilung juristisch beanstandet. Barbara Metz, die Bundesgeschäftsführerin der DUH nannte Lidl „dünnhäutig“. Jetzt sieht sich Lidl laut eigener Aussage wiederum gezwungen, gegen die DUH juristisch vorzugehen. Die Umweltorganisation würde den Erfolg für mehr Klimaschutz diskreditieren. Deshalb sprach das Unternehmen nun eine Abmahnung aus. Damit kann Lidl in der Zukunft eine einstweilige Verfügung beantragen. Bei Erfolg könnte die DUH zu einer Unterlassung verpflichtet werden. Damit dürften sie ihre Äußerungen bezüglich der Kreislaufflasche von Lidl nicht mehr wiederholen.

Juristisch wird nun also aufgerüstet. Ganz ausdrücklich lässt das Unternehmen die Öffentlichkeit und die Deutsche Umwelthilfe wissen: „Lidl scheut nicht die juristische Auseinandersetzung.“

Günther Jauch: „Gibt noch Aufklärungsbedarf“

Und was sagt Günther Jauch dazu? Der hat sich kurz nach Veröffentlichung der Kampagne und nach der Kritik der Umweltorganisationen in einem Interview bei der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ) zu Wort gemeldet: Dort verteidigte er seinen Job als Werbegesicht von Lidl und nannte Lidls PET-Flaschen „eine ökologische Getränkeverpackung“, zu der es allerdings noch „Aufklärungsbedarf“ gebe. Die Kreislaufflasche sei aber das Gegenteil von Greenwashing.

Einweg oder Mehrweg?

Warum ist solch ein Druck hinter dieser Diskussion, dass gleich juristische Geschütze aufgefahren werden? Günther Jauch hat in der „Süddeutschen Zeitung“ selbst eine mögliche Antwort gegeben: Lidl hat 200 Millionen Euro in die Kreislaufflasche investiert. Mehrweg bietet der Discounter gar nicht an. Das könnte aber ein Problem für die Supermarktkette werden, denn die Bundesregierung will eine Mehrwegquotenpflicht. Streng genommen gibt es die bereits, 70 Prozent der Verpackungen für Pfandgetränke sollen Mehrweg sein – und das schon seit 2019. Sie soll aber besser durchgesetzt werden, das Umweltbundesamt soll derzeit dazu in Arbeit sein.

Das Umweltbundesamt hält pauschal an der Mehrwegverpackung fest, auch wenn Gerhard Kotschik von der Behörde gegenüber der „SZ“ Lidls Kreislaufsystem äußerst lobt: Es sei ein hochgradig effizientes und maximal optimiertes Einwegsystem. Es sei allerdings nicht auf andere Getränkeversorger übertragbar. Deshalb bleibt das Umweltbundesamt laut der „SZ“ grundsätzlich bei seiner Position: „Wir sehen aufgrund der Kampagne bisher keine Veranlassung, von unserer Empfehlung, Mehrwegflaschen aus der Region zu bevorzugen, abzuweichen.“

RND/goe