﻿Studie: Pädosexueller Professor aus Hannover war offenbar selbst Täter

In Hannover soll der Sozialpädagogikprofessor Helmut Kentler jahrzehntelang Jungen missbraucht und an pädophile Pflegeväter vermittelt haben. Möglich soll das auch gewesen sein, weil Kentler von offizieller Seite gedeckt wurde. Das geht aus einem Bericht der Uni Hildesheim hervor, wo der Fall untersucht wird.

Hannover. Der hannoversche Sozialpädagogikprofessor Helmut Kentler hat nicht nur jahrzehntelang Jungen an pädophile Pflegeväter vermittelt. Er war offenbar auch selbst Täter und missbrauchte regelmäßig Jungen, die bei ihm selbst untergebracht waren – weit über das bislang bekannte Ausmaß hinaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zudem gerät das Pädagogische Seminar der Universität in Göttingen als möglicher Ausgangspunkt eines jahrzehntelang agierenden Netzwerkes pädophiler Männer neben Kentler immer stärker ins Visier eines Projektteams aus Wissenschaftlern der Universität Hildesheim. Beides geht aus deren neuestem Zwischenbericht hervor.

Das Team analysiert im Auftrag des Berliner Senats Kentlers seinerzeit sogenannte Experimente von den Siebzigerjahren bis Anfang 2000 und die Mitverantwortung des Landesjugendamts.

Zwei frühere Opfer arbeiten mit Forschern zusammen

Grundlage des Berichtes sind unter anderem Aussagen weiterer Opfer, die sich bei den Wissenschaftlern gemeldet haben. Drei hatten den Kontakt gesucht. Zwei willigten dann tatsächlich ein, dem Forscherteam umfänglich Auskunft zu geben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beide leiden offenbar auch heute noch massiv unter der Angst, von einem Netzwerk um Kentler und noch lebenden Unterstützern, Helfershelfern oder gar Mittätern erkannt und drangsaliert zu werden. In dem Bericht werden sie deshalb vollkommen anonymisiert. Selbst das Geschlecht ist unkenntlich gemacht: Es ist immer nur von der „betroffenen Person“ die Rede.

Ein jugendliches Opfer lebte in den Siebzigerjahren bei Kentler in dessen Wohnung in Berlin und beschuldigt ihn schwer. Kentler habe schon damals immer wieder Jugendliche bei sich untergebracht, zumeist straffällig gewordene aus der Jugendstrafanstalt Plötzensee. Der Aufenthalt sei als Resozialisierungsmaßnahme deklariert gewesen, aufgrund derer ihnen ein Teil der Haftstrafe erlassen wurde. Alle Jugendlichen seien massiven Übergriffen und sexualisierter Gewalt durch Helmut Kentler selbst ausgesetzt gewesen.

Kinder zwischen zehn und 14 Jahren habe Kentler als „seine Favoriten“ bezeichnet. Das Opfer, das sich jetzt an das Hildesheimer Team wandte, sagte, es habe früher auch Hilfe bei der eigenen Familie und später auch bei Medizinern und Psychotherapeuten gesucht. Niemand habe ihm geglaubt. Erst als es älter wurde, habe es den Missbrauch durch Kentler mithilfe von Schlägen abwehren können. Erst dann habe der hannoversche Pädagogikprofessor einer Rückkehr seines Opfers in seine Ursprungsfamilie zugestimmt. Das zweite Opfer, mit dem die Hildesheimer Forschenden sprechen, verweist vor allem auf kirchliche Kontexte, in denen Kentler aktiv war.

Auch die Göttinger Politikwissenschaftlerin Teresa Nentwig, die unter anderem Kentlers Wirken an der Leibniz-Universität in Hannover aufarbeitete, hatte in ihren Publikationen öffentlich gemacht, dass der Professor aus Hannover selbst ephebophil war – also Jungen in der Pubertät begehrte und sie auch missbrauchte. Kentler hatte 20 Jahre lang – von 1975 bis 1996 – als Professor für Sozialpädagogik am Institut für Berufspädagogik gearbeitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In die Kritik geraten war er erst nach seinem Tod 2008, als das sogenannte Kentler-Experiment öffentlich bekannt wurde. Der Professor aus Hannover vermittelte Ende der Sechzigerjahre Jungen in Berlin vom Jugendamt zu pädosexuellen Pflegevätern. Bizarr: Das „pädagogische Modellprojekt“ war von der Westberliner Senatsverwaltung genehmigt – und währte, auch als Kentler schon lange in Hannover wirkte, mit seiner Unterstützung fort.

Kentler soll einen Adoptivsohn jahrelang missbraucht haben

Anhand eines Briefes konnte Nentwig nachweisen, dass Kentler zumindest mit einem seiner drei Adoptivsöhne über viele Jahre sexuell verkehrte. Eine Mitarbeiterin an Kentlers hannoverschem Lehrstuhl berichtete laut Nentwig zudem, dass zwei von Kentlers Pflegesöhnen sie um Rat gebeten hätten, da sie unter den sexuellen Annäherungen litten, aber nicht zurück ins Heim wollten. Der Junge, mit dem Kentler ein sexuelles Verhältnis hatte, nahm sich Nentwig zufolge 1991 das Leben.

Kentler selbst war offenbar in der Lage, seine Neigungen nahezu perfekt zu tarnen. Nachdem die ersten Berichte über seine pädophilen Experimente bekannt wurden, waren selbst Nachbarn in seinem direkten hannoverschen Wohnumfeld schockiert. Sie hatten nichts davon bemerkt.

Hildesheimer Forscher recherchieren in mehr als 1000 Akten

Die Hildesheimer Wissenschaftler gehen zudem davon aus, dass es um Kentler herum ein bundesweit operierendes Netzwerk gleichgesinnter Männer gab, durch das „pädophile Positionen geduldet, gestärkt und legitimiert wurden sowie pädophile Übergriffe in unterschiedlichsten Konstellationen geduldet, arrangiert und gerechtfertigt wurden“. Ihren Spuren folgen die Forschenden in ihrem neuesten Bericht unter anderem mit aufwändiger Archivrecherche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Allein 1150 Akten der Berliner Bildungsverwaltung verwenden sie bei der Recherche, 30 Fallakten prüfen sie genauer. Als in Bezug auf ein solches Netzwerk infrage kommende Institutionen nennen sie unter anderem die Freie Universität, das Max-Planck-Institut, das inzwischen geschlossene Pädagogische Zentrum in Berlin – und das Pädagogische Seminar in Göttingen. Es werde davon ausgegangen, dass das Netzwerk bereits Anfang der Sechzigerjahre quer durch verschiedene Organisationen und Institutionen im Göttinger Raum gegangen sei und sich später in ganz Westdeutschland ausbreitete.

Am Pädagogischen Seminar in Göttingen nämlich lernt Gerold Becker, der spätere Leiter der hessischen Odenwaldschule, seinen Freund, den Reformpädagogen Hartmut von Hentig, kennen. Becker gilt als einer der Haupttäter im Missbrauchsskandal um die Odenwaldschule. Von Hentig protegiert und schützt ihn offenbar lebenslang. Beckers Biograf Jürgen Oelkers geht davon aus, dass Becker schon in Göttingen begann, sich an Jungen zu vergreifen. Es gebe deutliche Hinweise auf Missbrauchsopfer, sagt Oelkers.

Gerold Becker lernt am Pädagogischen Seminar in Göttingen auch einen zweiten Förderer kennen, der jahrzehntelang seine schützende Hand über ihn hält: Hellmut Becker, erster Direktor des Berliner Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung. Der mit Gerold Becker nicht verwandte Hellmut Becker sitzt auch lange im Vorstand der Odenwaldschule. Er schickt Oelkers zufolge sogar Kinder dorthin, obwohl er offenbar früh um Beckers Neigungen weiß.

Vorwürfe auch gegen Sozialpädagoge Martin Bonhoeffer

Ebenfalls in den Sechzigerjahren am Göttinger Pädagogischen Seminar tätig ist der Sozialpädagoge Martin Bonhoeffer. Er geht später ans Landesjugendamt Berlin und ist dort unter anderem zuständig für Heimerziehung und Heimaufsicht. Bonhoeffer seien Helmut Kentlers sexualpädagogische Positionen bekannt gewesen. Er habe also auch von entsprechend eingerichteten Pflegestellen wissen müssen, heißt es in dem Bericht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bonhoeffer schickt überdies genau wie Kentler schwierige Kinder zu Gerold Becker an die Odenwaldschule. Später lassen sich dem Bericht zufolge Unterbringungen von Jugendlichen Kentlers in den Häusern nachweisen, die Martin Bonhoeffer in Tübingen leitet. Auch gegen Bonhoeffer gibt es seit Jahren Missbrauchsvorwürfe. Die nach ihm benannten Häuser wurden mittlerweile unbenannt.

Für weitere Erkenntnisse wollen die Forschenden im Hessischen Staatsarchiv, im Niedersächsischen Landesarchiv und im Göttinger Stadtarchiv Akten einsehen – und den Fokus noch einmal erweitern. Sie sind überzeugt, dass es der Inblicknahme der Jugendgerichts- und Bewährungshilfe, der Adoptionsvermittlung, der kirchlichen Gemeinde- und Jugendarbeit, von Ferienfreizeiten sowie der sexualpädagogischen und geschlechterbezogenen Bildungsarbeit bedarf, um dieses Netzwerk von Männern, die Übergriffe auf Jungen deckten oder selbst Täter waren, zu enttarnen. Die Ergebnisse werden Ende dieses Jahres erwartet.

Betroffene, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen können sich weiterhin unter jhberlin@uni-hildesheim.de an die Universität Hildesheim wenden, um die Aufarbeitung im geschütztem Rahmen zu unterstützen.

Dieser Artikel erschien zunächst im Göttinger Tageblatt.