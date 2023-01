Neuer Sturm in Kalifornien: Evakuierungen in Wohnort von Harry und Meghan

San Francisco. Die Behörden in Teilen Kaliforniens haben am Mittwochabend (Ortszeit) sturmbedingte Evakuierungen angeordnet. Diese betrafen ein hochgefährdetes Küstengebiet, in dem Erdrutsche im Jahr 2018 23 Menschen das Leben gekostet hatten. Bei dem Sturm, der am Mittwoch in dem US-Staat Einzug hielt, handelte es sich um den bereits dritten, der den dürregeplagten Staat binnen einer Woche erreichte, der auf einen sogenannten „atmosphärischen Fluss“ zurückging. Der Begriff bezeichnet stark mit Feuchtigkeit angereicherte, sich über ein großes Gebiet erstreckende Luftmassen.

Der demokratische Gouverneur Gavin Newsom rief einen Notstand aus, um eine schnellere Reaktion und zusätzliche Hilfe für die Aufräumarbeiten nach einem weiteren verheerenden Sturm nur wenige Tage zuvor zu ermöglichen. Es wehten starke Winde, schwere Regenfälle drohten, Straßen zu überfluten. Zunächst waren mehr als 76.000 Stromkunden im Gebiet der Bucht von San Francisco und fast 19.000 weitere entlang der Zentralküste von Stromausfällen betroffen.

Ein Satellitenbild vom 4. Januar zeigt den Wirbelsturm, der sich Kalifornien nähert. © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

„Eine der herausforderndsten und wirkungsvollsten Sturmserien“

In der Metropole San Francisco wurden Dutzende Flüge abgesagt. Schulen in einem der Vororte der Stadt sagten vorsorglich für Donnerstag den Unterricht ab. Die Behörden im Norden Kaliforniens riefen Bürger dazu auf, den Straßen fernzubleiben.

„Wir erwarten, dass dies eine der herausforderndsten und wirkungsvollsten Sturmserien sein könnte, die in den letzten fünf Jahren in Kalifornien Einzug gehalten haben“, sagte Nancy Ward, die neue Direktorin des Büros für Notfalldienste des kalifornischen Gouverneurs.

Herabströmende Wassermassen in Harrys und Meghans Wohnort

Für den Süden Kaliforniens wurde erwartet, dass der Sturm über Nacht seinen Höhepunkt erreicht. Der meiste Regen wurde Meteorologen zufolge in Santa Barbara County und Ventura County erwartet. Die ersten Evakuierungen betrafen Menschen in Santa Barbara County - in Gebieten, die jüngst von drei Waldbränden betroffen gewesen waren. Vertreter des Landkreises hatten zunächst keine exakte Zahl für die von Evakuierung betroffenen Menschen parat. Susan Klein-Rothschild, eine Sprecherin der lokalen Notfalleinsatzzentrale, ging jedoch von Hunderten Betroffenen aus.

Unter den Städten, für die Evakuierungsanordnungen ergingen, war Montecito. Dort hatten im Januar 2018 riesige Felsbrocken, Schlamm und Trümmer aus den Bergen in Folge eines Sturms 100 Häuser zerstört, 23 Menschen kamen dabei ums Leben. In der Stadt leben viele Prominente, darunter Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey sowie Prinz Harry und seine Frau Meghan mit ihren zwei Kindern. Der Feuerwehrchef in Montecito, Kevin Taylor, sprach von Wassermassen, die von den Bergen herabströmten und eine Gefahr darstellten. Andernorts wurden mehrere Abschnitte des Highway 1 an der Küste gesperrt.

