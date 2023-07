Extremer Sommersturm: Dieses Wetter bringt Tief „Poly“ in die Bundesländer

Sturmtief „Poly“ fegt an diesem Mittwoch über Deutschland hinweg und bringt starken Wind und viel Regen. „Die Windstärken sind besonders an der deutschen Bucht und in Schleswig-Holstein sowie im westlichen Niedersachsen sehr heftig“, sagt die Wetterkontor-Meteorologin Britta Siebert-Sperl dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Nach ihrer Einschätzung sind im Norden und Nordosten Orkanböen mit einer Windgeschwindigkeit von über 130 Kilometer pro Stunde möglich.

Die heftigsten Niederschläge erwartet die Meteorologin ebenfalls im Norden und Nordosten. „Da kann auch Starkregen dabei sein, sodass die Autofahrer mit Aquaplaning rechnen müssen“, warnt sie. Zudem könne es zu Behinderungen durch Überschwemmungen kommen.

Heftige Regengüsse im Norden und Nordosten erwartet

Tief „Poly“ kam laut ihrer Analyse von den britischen Inseln. Am Mittwoch zieht das Zentrum des Sturmtiefs über die deutsche Bucht und Schleswig-Holstein und hält anschließend Kurs auf Südskandinavien. „Aber das Tief hat nicht nur ein Zentrum, sondern auch eine Kaltfront, an der die meisten Schauer und Gewitter hängen“, erklärt die Meteorologin. Diese Kaltfront überquere am Mittwoch die Mitte Deutschlands in Richtung Polen.

Die heftigsten Regengüsse kommen über Schleswig-Holstein, im östlichen Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern herunter, wie die Wetterexpertin erklärt. Aber auch in Sachsen-Anhalt, Sachsen bis nach Ost-Niederbayern werde es nass. Eine weitere Kette an Gewittern zieht laut der Meteorologin durch Niedersachsen, den Harz bis in den Südwesten Deutschlands. Seinen Höhepunkt erreicht das Sturmtief demnach um die Mittagszeit bis in den Nachmittag.

Das Sturmtief trifft die Bundesländer am Mittwoch unterschiedlich stark. Hier die Vorhersagen im Detail.

Hamburg und Schleswig-Holstein

Besonders heftig wird es in Schleswig-Holstein und Hamburg. Dort bringt der Sturm an den Küsten im Tagesverlauf Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde mit sich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. „Das ist für einen Sommersturm schon wirklich extrem“, sagte ein DWD-Meteorologe.

Ab 9 Uhr soll die Windstärke langsam zunehmen und gegen Mittag noch stärker werden. Der Deutsche Wetterdienst ruft dazu auf, auf unnötige Autofahrten zu verzichten und windanfällige Gegenstände zu sichern. Die Unwetterwarnung gilt ab 11 Uhr am Vormittag bis voraussichtlich 20 Uhr am Abend. „Der Schwerpunkt der Windentwicklung wird für die Nordsee und das angrenzende Binnenland von Ostfriesland bis in die Nordhälfte Schleswig-Holsteins erwartet“, teilte der DWD mit. Dazu wird es regnerisch, einzelne Gewitter sind möglich. Die Tageshöchsttemperatur liegt zwischen 17 und 20 Grad.

Rheinland-Pfalz und Saarland

Auch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wehen Böen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde, vor allem im nördlichen Bergland und in exponierten Lagen sind auch stürmische Böen bis 70 km/h möglich, wie DWD mitteilte. Vormittags fällt gebietsweise schauerartiger, teils auch gewittriger Regen, der rasch gen Osten abzieht. Ab dem Nachmittag soll der Wind allmählich nachlassen.

Es folgen verbreitete Auflockerungen, am Nachmittag gibt es im Nordwesten und Norden noch wenige Schauer. In der Eifel könnte es vereinzelt noch Gewitter geben. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 25 Grad, in höheren Lagen bei 17 bis 19 Grad. In der Nacht zum Donnerstag kühlt es auf 12 bis 8 Grad ab.

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen die Menschen verbreitet mit Wind- teils auch Sturmböen rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Im Laufe des Vormittags wird zunächst von Ost nach West durchziehender, schauerartiger Regen erwartet. Immer wieder soll es dabei Gewitter geben. Bis zum Abend verschwindet die Bewölkung nach und nach, es kommt lediglich noch zu vereinzelten Schauern. Die Temperaturen schwanken zwischen 20 und 26 Grad.

Niedersachsen und Bremen

Wind- und Sturmböen sowie einzelne Gewitter erwarten die Menschen auch in Niedersachsen und Bremen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es am Vormittag zunehmend stark bewölkt. Es gibt teils länger anhaltenden, kräftigen Regen und Gewitter.

Im Laufe des Tages nimmt der Wind zu, teilweise werden schwere Sturmböen erwartet. Insbesondere für küstennahe Gebiete erwartet der DWD Orkanböen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 21 Grad. Nachts sind nur ein paar Wolken zu sehen, einzelne Schauer sind zu erwarten. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 8 und 11 Grad.

Berlin und Brandenburg

In Berlin und Brandenburg verdichtet sich im Laufe des Vormittags die Wolkendecke und es gibt Regenschauer. Einzelne Gewitter mit Sturmböen sind nicht ausgeschlossen.

Ab dem Nachmittag wird es wechselnd bewölkt, im Norden Brandenburgs gibt es vereinzelte Gewitter mit Sturmböen. In der Prignitz werden lokale Sturmböen bis zu 75 km/h erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 26 Grad. Nachts sind nur ein paar Wolken zu sehen, dabei bleibt es trocken. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 9 und 12 Grad.

Nordrhein-Westfalen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in Nordrhein-Westfalen stürmische Böen, örtlich Gewitter und teils auch Sturmböen. Ab Mittwochmorgen breiten sich aus dem Südwesten starke bis stürmische Böen aus. Ab dem Vormittag sei vor allem in der Nordhälfte und im Bergland mit Sturmböen zwischen 70 und 85 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Gebietsweise gibt es schauerartigen Regen und Gewitter. Vor allem im Norden von NRW sind einzelne schwere Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde möglich.

Ab dem Nachmittag soll der starke Wind allmählich nachlassen, wobei im Westen am Nachmittag und Abend noch einzelne Gewitter mit starken bis stürmischen Böen aufziehen können. Die Höchstwerte liegen am Mittwoch zwischen 18 und 22 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 12 bis 9 Grad, während die Schauer allmählich abklingen sollen.

Hessen

In Hessen wird am Mittwoch windiges und teils stürmisches Wetter erwartet. Vor allem in Nordhessen und im Bergland sind gebietsweise stürmische Böen sowie im Bergland Sturmböen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte. Gebietsweise ist mit Windböen bis 60 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Im Norden und im Bergland sind ab dem Vormittag stürmische Böen bis 70 km/h möglich, in Hochlagen kann es zu Sturmböen bis 80 km/h kommen. Ab dem Nachmittag soll der Wind allmählich nachlassen.

Der Tag beginnt bedeckt mit teils schauerartigem Regen. Es folgen Auflockerungen und nur noch sehr vereinzelte Schauer, am ehesten am Abend im Nordwesten. Die Temperaturen erreichen maximal 19 bis 25 Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen auf 12 bis 7 Grad.

Baden-Württemberg

Gewitter, Schauer und Sturmböen erwartet die Menschen in Baden-Württemberg vor allem im Südwesten und Oberschwaben. Bis zum Mittwochnachmittag könne es in diesen Regionen teils starke Gewitter und Sturmböen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Gegen Abend werden die Schauer den Angaben zufolge weniger und sollen nach Südosten abziehen. Die Temperaturen können tagsüber zwischen 18 Grad im Süden des Schwarzwaldes bis 26 Grad am Rhein, am Neckar und an der Tauber schwanken. In der Nacht zum Donnerstag sei es zunehmend stark bewölkt.

Lage soll sich bis zum Abend bessern

Immerhin soll Sturmtief „Poly“ schnell wieder vorbeiziehen. Schon bis zum Mittwochabend soll sich die Lage laut Wetterkontor-Meteorologin Siebert-Sperl wieder beruhigt haben. Hinter dem Tief zeige sich bereits ein Sonne-Wolken-Mix mit wenigen Schauern. Ab Donnerstag setzt sich dann über Mitteleuropa hoher Luftdruck durch. „Dann kann es schon wieder richtig schön sein“, sagt die Wetterexpertin. Im Tagesverlauf gebe es immer mehr Sonne mit Temperaturen von 19 bis 28 Grad. Am wärmsten wird es im Westen und im Süden.

Für Freitag prognostiziert sie viel Sonnenschein und trockenes Wetter. Zudem steigen die Temperaturen an den Küsten auf 21 bis 25 Grad. Insgesamt liegen die Temperaturen bei 26 bis 33 Grad. Am heißesten wird es an der Mosel, Rhein und am Main-Neckar. Am Samstag und Sonntag soll es mit bis zu 34 Grad richtig heiß werden.

Mit Informationen der dpa