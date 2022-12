Nach Chaosfahrt: Polizei stoppt betrunkenen S-Bahn-Fahrer

1000 Kilo in der Woche: Wie Lebensmittel vom Citti-Markt zur Kieler Tafel gelangen

Die Tafeln in Schleswig-Holstein sind in Not und brauchen mehr denn je Spenden. Auch Lebensmittel sind knapp. Doch woher kommt das Essen für die Tafeln eigentlich? Ein Besuch beim Citti-Markt in Kiel, wo Lebensmittelspenden für die Tafel Tradition sind.