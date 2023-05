Suche nach Bordellchefin: Arbeitsagentur will Stellenanzeige nicht veröffentlichen

Halle (Saale). Die Agentur für Arbeit in Halle (Saale) hat eine Stellenanzeige für die Suche nach einer Bordellchefin abgelehnt. Zuvor hatte der Betreiber eines Bordells in der Stadt in Sachsen-Anhalt eine Annonce für eine neue Co‑Chefin an das Arbeitsamt geschickt – die Behörde will bei der Suche nach einer „Puffmutter im besten Sinne des Wortes“ allerdings nicht helfen. Das berichtete am Montag die „Bild“-Zeitung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Anzeige schreibt der Bordellchef, seine Co‑Betreiberin solle weiblich, zwischen 35 und 55 Jahre alt sein, kaufmännische, steuerrechtliche und juristische Grundkenntnisse sowie eine ausgeprägte soziale Kompetenz haben. „Erfahrungen im Milieu“ seien hilfreich, aber nicht erforderlich, zitiert die „Bild“ aus der Annonce.

Das stößt bei der Agentur für Arbeit in Halle allerdings auf Kritik – aus gleich mehreren Gründen. Man veröffentliche keine Anzeigen, in denen Mitarbeiter für das Prostitutions­gewerbe gesucht würden: „Soweit kein offensichtlicher Bezug zur Prostitution besteht, können Stellenangebote entgegengenommen werden“, wird eine Sprecherin zitiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch verstoße die Suche nach einer „Puffmutter“ gegen das Allgemeine Gleich­behandlungs­gesetz, weil der Bordellchef explizit nach einer Frau suche. Das Gleichbehandlungsgesetz verbietet aber grundsätzlich eine unterschiedliche Behandlung aufgrund des Geschlechts.

RND/hyd