﻿Suche nach dem Mörder vom Sechsjährigen Joel: Vater spricht über die Angst im Dorf

Pragsdorf. Die Hauptstraße durch Pragsdorf ist verwaist. Zwei Anwohnerinnen stehen auf dem Gehweg und reden. Worüber? „Gibt doch nur ein Thema zurzeit.“ Namen? Bitte nicht! Fotos? Nein. „Schauen Sie mal die Straße runter. Sonst laufen hier lauter Kinder rum.“ Jetzt geht nur eine Frau mit ihrem weißen Spitz Gassi.

Der Schulbus aus Burg Stargard fährt am Wendehammer vor der freiwilligen Feuerwehr vor. Fünf Kinder steigen aus. Alle aus dem Grundschulalter raus. Drei von ihnen werden von einer Mutter abgeholt. Mathias Mackedanz (34) fährt mit seinem Pick-up vor. Der Pragsdorfer hat einen Zettel in der Hand und winkt Polizeihauptkommissarin Antje Schulz, Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, zu. Mackedanz will wissen, was er machen soll.

Polizeihauptkommissarin Antje Schulz bei der Befragung der Anwohner in Pragsdorf. Die zweite Befragung, mit der rund die Hälfte aller 580 Einwohner des Dorfes persönlich befragt wurden, habe neue Erkenntnisse ergeben, sagt Schulz. © Quelle: Sarah Klas

Er kannte Joel (6), der Donnerstagabend vor einer Woche tot nahe einer Badestelle im Park am Haussee von Pragsdorf bei Burg Stargard (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) gefunden wurde. Der Junge wurde erstochen, seitdem ermittelt die Polizei mit Hochdruck, befragt Anwohner.

Polizisten gehen von Tür zu Tür

An diesem Mittwoch zum zweiten Mal. Ziel sei es, alle 580 Anwohner des Ortes persönlich zu befragen, sagt Antje Schulz. Klassisches Klinkenputzen und von Tür zu Tür gehen, nennt sich das Vorgehen in Ermittlerkreisen. Zwei Dutzend Beamte haben an allen Haustüren geklingelt und mit rund der Hälfte der Anwohner gesprochen. Alle anderen hätten einen Zettel erhalten, wie ihn Mackedanz in den Händen hält.

Pragsdorf: Blick in ein Wohngebiet. © Quelle: Stefan Sauer/dpa

Aus den Befragungen hätten sich neue Spuren ergeben, denen die Beamten der Mordkommission Neubrandenburg nun nachgehen. Antje Schulz sagt: „Aktuell haben wir mehrere Ermittlungsansätze, die wir prüfen. Es gab auch Verdachtsmomente, die wir verfolgen und eine Durchsuchungsmaßnahme. Die hat aber nicht zur Ergreifung eines Täters geführt.“

Auf dem Zettel werden Anwohner, die nicht angetroffen wurden, aufgefordert, sich bei der Polizei zu melden. Die Anwohner hätten auf die Polizeibefragung positiv reagiert, sagt Antje Schulz.

„Ich habe neulich erst mit ihm geschimpft. Das tut mir so leid“

Mathias Mackedanz wünscht sich nichts mehr, als dass der Täter gefasst wird. Dann höre die Angst auf. Seine Kinder sind erst drei und acht Monate. Die gehen sowieso noch nicht allein raus. Aber alle Nachbarn würden ihre Kinder zur Zeit regelrecht wegsperren, sonst spielen sie immer unten im Sandkasten oder am See. Dort ist jetzt alles verwaist. Mehr als 20 Kinder wohnen im Wohnblock, in dem auch Joel gelebt hat.

Mackedanz sagt: „Ich habe den kleinen Jungen gekannt. Hab‘ mit ihm geschimpft, dass er nicht zwischen den parkenden Autos spielen soll, weil man ihn nicht sehen kann, wenn man losfährt. Das tut mir jetzt leid.“ Der Schäfer war dabei, als die Leiche gefunden wurde. „Ich kam von der Arbeit, als die Hubschrauber kreisten, habe meine Kinder ins Bett gebracht, meine Taschenlampe geschnappt und mitgesucht. Er lag auf dem Rücken und war schlimm zugerichtet. Als die Feuerwehrleute ihn reanimieren wollten, war überall Blut. Seitdem habe ich Alpträume und schlaflose Nächte. Mit so was rechnest du doch nicht.“

Blumen, Plüschtiere und Kerzen erinnern an Joel

Am See haben Anwohner Plüschtiere, Kerzen, Zettel auf einer Parkbank platziert. Am Fundort des Jungen mussten Feuerwehrleute eine Schneise ins Gebüsch schlagen.

Mit Kerzen, Plüschtieren und Blumen wird an sechsjährigen Joel erinnert. © Quelle: Sarah Klas

Dort haben Anwohner so etwas wie eine Grabstelle errichtet. Mit Friedhofskerzen, Feldsteinen, Blumen, Plüschtieren, Andenken. Eine Rosemarie hat auf einen Zettel geschrieben: „Kleiner Engel, ich habe dich nicht gekannt. Aber du hast für immer einen Platz in meinem ...“ Darunter hat sie ein rotes Herz gemalt. Auf einem anderen Zettel steht: „Joel – this is your ...“ Daneben ein bunt gemalter Schmetterling, Butterfly. In der Mitte der Gedenkstätte ist ein Foto des kleinen Jungen. Da sieht man ihn mit seiner Schultüte fröhlich lächeln. Die Einschulung war vor drei Wochen.

