﻿Am Kap der verlorenen Hoffnung – warum in Südafrika die Lichter ausgehen

Ein sonniger Wintermorgen in Johannesburg, doch das Idyll täuscht: „Alles, was diese Regierung anfasst, zerfällt zu Staub“, wettert ein Anrufer im Radio. In dem einen Krankenhaus geht das Essen für Patientinnen und Patienten aus, in dem anderen werden Neugeborene kurzerhand in Schuhboxen gebettet. Das sind nur zwei Skandale der jüngsten Vergangenheit aus dem südafrikanischen Gesundheitssektor. Und der Mann beschwert sich weiter. Menschen sterben an der Cholera – oder auch, weil stundenlange Stromausfälle lebenserhaltende Medizingeräte ruinieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei war Südafrika einst das Hoffnungsland auf einem von Despoten und Kriegsherren heruntergewirtschafteten Kontinent. Was ist passiert?

Magda Wierzycka hat die Hoffnung auf Besserung aufgegeben. Als Kind floh sie mit ihrer Familie vor den Kommunisten aus Polen und lebte monatelang in einem österreichischen Flüchtlingslager. In Südafrika ist es der heute 54-Jährigen gelungen, ein Finanztechnologieimperium aufzubauen. Allerdings ist die Multimillionärin nun pessimistisch, was ihre neue Heimat angeht: „Wir sind schon seit einiger Zeit ein gescheiterter Staat. Ich sehe keine Anzeichen, dass sich das in absehbarer Zukunft ändert“, warnte Wierzycka vor Kurzem.

Das Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit Monaten gehen in Südafrika täglich für mehrere Stunden die Lichter aus; die geplanten Stromabschaltungen sollen das Netz vor einem Kollaps bewahren. Präsident Cyril Ramaphosa vom regierenden Afrikanischen Nationalkongress (ANC) ernannte kürzlich den ersten Elektrizitätsminister des Landes. Er soll die Energiekrise anpacken, die die Expertinnen und Experten auf einen Fachkräftemangel, politische Einmischung und Wirtschaftssabotage beim staatlichen Energiekonzern ESKOM zurückführen.

In der Hauptstadt Pretoria haben die Stromausfälle dazu geführt, dass Obdachlose in der Hoffnung auf eine Spende Kreuzungen für sich nutzen: Wenn die Ampeln ausfallen, regeln sie den Verkehr. Ist der Strom an, übernehmen sie die Aufgaben der Stadtbehörden, stopfen Schlaglöcher oder fegen die Straßen.

Umgerechnet 43 Millionen Euro kosten die Stromausfälle täglich

Ernster sind die Folgen für die Wirtschaft: Die Stromausfälle kosten das Land umgerechnet bis zu 43 Millionen Euro täglich. Ganze Wirtschaftszweige gehen zugrunde. Immer mehr Firmen gehen pleite, weil ihnen der Strom für ihre Produktion fehlt. In der Provinz North West musste ein Hühnerfarmer über Nacht 40.000 Hühner töten, weil die Versorgung mit Sauerstoff nicht mehr funktionierte. Analysten und die südafrikanische Zentralbank hatten für 2023 eigentlich ein Wachstum von 2,3 Prozent prognostiziert. Das wurde jetzt auf 0,3 Prozent korrigiert. Manche Expertinnen und Experten sagen, Südafrika befinde sich bereits in einer Rezession.

Während Betriebe und Krankenhäuser auf Generatoren zurückgreifen, können sich diesen Luxus nur wenige leisten. Im Mai starb laut örtlichen Zeitungen ein dreijähriges Mädchen in Johannesburg, nachdem auch die Notbatterie ihres Beatmungsgeräts versagt hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tote forderte auch der jüngste Choleraausbruch: Im Township Hammanskraal nördlich von Pretoria starben in den letzten drei Wochen mehr als 30 Menschen an der Krankheit, die durch verunreinigtes Wasser übertragen wird. Labortests ergaben keine Kontamination des örtlichen Leitungswassers. Nun befürchten Insider Sabotage: Um noch mehr vermeintlich sauberes Trinkwasser für das Armenviertel liefern zu können, hätten Besitzer von Tanklastern ihr Wasser absichtlich verunreinigt. Die Stadtregierung zahlt Millionen für ihre Dienste. Politologen sprechen inzwischen von einer „Wassermafia“. Der ANC und die Oppositionspartei DA, die Pretoria regiert, schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Nun attestierte der zuständige Gesundheitsombudsmann, Malegapuru Makgoba, mit Blick auf die maroden Behörden in Südafrikas Wirtschaftszentrum Gauteng: „Die beste aller Provinzen wird von Mickey Mouse verwaltet.“

Die beste aller Provinzen wird von Mickey Mouse verwaltet. Malegapuru Makgoba, Gesundheitsombudsmann in Pretoria

Das Wasser stinkt nach Chlor oder kommt als braune Brühe aus der Leitung. Längst sind Hammanskraal und andere Teile der Hauptstadt damit nicht allein. Die jüngsten Zahlen, die Südafrikas Wasserministerium veröffentlichte, zeichnen ein Bild von Vernachlässigung und Zerfall: Von den untersuchten Trinkwasserquellen weisen nur 49 Prozent eine geeignete mikrobiologische Zusammensetzung auf, nur 30 Prozent bestehen laut Angaben den chemischen Qualitätstest. Dafür machen Fachleute Südafrikas verunreinigte Flüsse verantwortlich, in die sich die Abfälle von Bergwerken, Fabriken und Kläranlagen ungehindert ergießen.

55 Prozent der Südafrikaner leben von weniger als 71 Euro pro Monat

1994 endete mit der Wahl Nelson Mandelas zum ersten schwarzen Präsidenten die Apartheid in Südafrika. Der ANC versprach den Südafrikanern ein besseres Leben und Chancengleichheit. Millionen Mittellose wurden seither in Sozialwohnungen untergebracht, Townships an Strom und Wasser angeschlossen. Auch im Kampf gegen die HIV/Aids-Epidemie machte das Land große Fortschritte. „Mehr als 90 Prozent der Südafrikaner kennen ihren Status und wir versorgen mehr als fünf Millionen Menschen mit antiretroviralen Medikamenten“, sagte Gesundheitsminister Joe Phaahla im vergangenen Jahr. Nichtsdestotrotz ist die Mandela-Partei immer noch Lichtjahre von der Erfüllung ihrer Versprechen entfernt. Von den 60 Millionen Südafrikanern leben heute immer noch 55 Prozent von weniger als 71 Euro pro Monat. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 33 Prozent.

Der Präsident des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC), Cyril Ramaphosa, hat einen Elektrizitätsminister berufen. © Quelle: Str/XinHua/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wasser, das krank macht, und eine Regierung, die nicht liefert. „Fast dreißig Jahre ANC-Regierung haben zum Niedergang der Partei und des Landes geführt“, sagt Barbara Groeblinghoff, Projektleiterin der Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) in Johannesburg. „Sämtliche staatlichen Dienstleistungsunternehmen wie die Post, der Stromanbieter und die Wasserversorger haben massive Probleme oder stehen vor dem Kollaps.“ Daneben seien auch Gesundheit und Bildung „ruinös“ und Korruption weitverbreitet.

Fast dreißig Jahre ANC-Regierung haben zum Niedergang der Partei und des Landes geführt. Barbara Groeblinghoff, Projektleiterin der Friedrich-Naumann-Stiftung

Der staatliche Verfall hat auch die Verbrechensraten explodieren lassen: Im Durchschnitt wurden in Südafrika letztes Jahr 74 Menschen pro Tag ermordet. Während Touristenhochburgen wie Kapstadt ein sicheres Pflaster für Besucherinnen und Besucher bleiben, agieren Kartelle und Bandenbosse im Untergrund. So drangen Ende Mai wie in einem Mafiastreifen Bewaffnete in das Haus von Krasimir Nikolaev Kamenov ein. Sie erschossen den Bulgaren, seine Frau, den Leibwächter und verschonten selbst die Haushälterin nicht. Wie sich herausstellte, war der von Interpol gesuchte Mafiaboss in einem Kapstädter Luxusvorort untergetaucht, wo er bis zu seiner Ermordung ungestört mit seiner Familie gelebt hat. „Wir haben viele Regelungen und Gesetze, aber es scheint, dass wir nicht länger imstande sind, sie zu vollstrecken“, sagte der Sicherheitsexperte Willem Els lokalen Medien.

Groeblinghoff ist der Ansicht, die einstige Freiheitspartei von Nelson Mandela habe es „längst aufgegeben“, positiven Wandel herbeizuführen. Einen solchen könne es laut ihr „nur ohne den ANC“ geben. Dies sei ein nötiges, aber noch kein hinreichendes Kriterium für nachhaltige Verbesserungen. Im kommenden Jahr soll in der Kap-Republik gewählt werden. Dem ANC droht erstmals in der Geschichte des demokratischen Südafrikas die Mehrheit zu verlieren. Schon jetzt steht die Opposition in den Startlöchern – und wird aus Deutschland neben der Friedrich-Naumann-Stiftung auch von der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) unterstützt. Akribisch arbeitet John Steenhuisen, Anführer der größten Oppositionspartei Demokratischen Allianz (DA), daran, die gemäßigte Opposition hinter sich zu vereinen.

Regierungsgegner sind gespalten

Doch die Regierungsgegner sind gespalten. Das spielt wiederum dem ANC in die Hände, der nun ausgerechnet mit jenem Politrebellen liebäugelt, den er 2011 wegen seiner revolutionären Töne verbannt hatte: Julius Malema gründete nach seinem Rauswurf die Partei der Wirtschaftlichen Freiheitskämpfer (EFF). Zehn Jahre später sind die Linkspopulisten, in rote Overalls und Gummistiefel gekleidet, zur drittstärksten Kraft im Parlament aufgestiegen. Und legen mit Protest und Schreitiraden regelmäßig das politische Tagesgeschehen lahm. „Der Tag, an dem eine ANC-EFF-Regierung übernimmt, wird der Tag des Jüngsten Gerichts für Südafrika“, warnt Oppositionsführer Steenhuisen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Julius Malema (Mitte) vom EFF im Februar vor dem Rathaus in Kapstadt. Er hatte eine Rede des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa zur Lage der Nation gestört. © Quelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Südafrika – ein gescheiterter Hoffnungsträger? Noch nicht ganz, meint ANC-Generalsekretär Fikile Mbalula. „Wenn gewisse Dinge nicht gelöst werden, dann werden wir zu einem gescheiterten Staat“, meinte er vor Kurzem im BBC-Interview. Die Hoffnung auf ein florierendes Südafrika lebt weiter – allerdings nicht wegen Beschwichtigungen der Politiker, sondern wegen der Südafrikaner. Sie bleiben trotz aller Widrigkeiten hartnäckig und bewiesen immer wieder aufs Neue, dass sie zu einer Lösung beitragen können. „Seit 2016 haben wir 245 Projekte in Angriff genommen. Einige davon landeten vor Gericht, um die unsinnigen Entscheidungen der Regierung anzufechten“, berichtet Wayne Duvenage. Seine „Organisation gegen Steuermissbrauch“ (OUTA) wurde in den letzten Jahren zum Kreuzritter gegen ANC-Korruption und für mehr Regierungsverantwortung. Langfristig helfe aber nur politischer Wandel, sagt er.