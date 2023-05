Südkorea: Person öffnet Notausgangstür während des Fluges

Eine Person an Bord eines Passagierflugzeugs in Südkorea hat während des Flugs eine Tür der Maschine zum Teil geöffnet. Das Flugzeug der Fluggesellschaft Asiana Airlines mit 194 Menschen an Bord landete am Freitag aber sicher auf einem Flughafen, wie die Airline und Regierungsvertreter mitteilten. Die verdächtige Person wurde den Angaben zufolge festgenommen. Das Motiv war zunächst unklar.

Das südkoreanische Verkehrsministerium teilte mit, Menschen an Bord der Maschine hätten versucht, den Mann daran zu hindern, die Tür zu öffnen. Der Vorfall habe Passagiere verängstigt, sagten Vertreter der Fluggesellschaft und des Ministeriums. Es habe aber keine Verletzten gegeben.

Laut CNN befand sich die Maschine des Airlines Airbus A321-200 im Landeanflug auf dem Flug OZ-8124, rund 213 Meter über dem Erdboden. Der Passagier, der die Tür öffnete, soll ein Mann in den Dreißigern gewesen sein. Er habe nach der Landung gestanden, dass er die Tür geöffnet hat, aber nicht gesagt, warum. Zwölf Passagiere hätten aus Angst hyperventiliert, neun von ihnen mussten deswegen nach Landung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Ein Experte des Luftfahrtportal „Airline Rating“ hat den Vorfall als „sehr bizarr“ beschrieben. Es sei technisch gar nicht möglich, eine Maschinentür während des Flugs zu öffnen, sagte er. Der Mann habe einen Notausgang hinter dem linken Flügel der Maschine geöffnet, obwohl dort eigentlich ein Sicherheitsschutz aktiviert sei, der dies im Landeanflug verhindere. Die Notrutsche, die sich hinter einem Notausgang öffnet, sei aufgrund des starken Flugwindes nicht ausgefahren worden.

Das Flugzeug war auf dem Weg von der Insel Jeju in die Stadt Deagu im Südosten von Südkorea. Der Flug dauert normalerweise rund eine Stunde. Zunächst war nicht bekannt, wie lange die Flugzeugtür offen war.

