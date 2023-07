Südwesten der USA ächzt unter Hitzewelle - mehr als 48 Grad erwartet

Phoenix. Eine betäubende Hitzewelle hat die Temperaturen im Südwesten der USA stellenweise in potenziell lebensgefährliche Höhen getrieben. Vielerorts zeigte das Thermometer am Samstag mehr als 37,8 Grad Celsius, was auf der in den USA gebräuchlichen Fahrenheit-Skala mehr als 100 Grad bedeutet. In Teilen der Staaten Nevada, Arizona und Kalifornien wurden mehr als 48,8 Grad erwartet. Die Nachttemperaturen sollten dort nicht unter 32 Grad sinken. Für ein Drittel der US-Bevölkerung galten Hitzewarnungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Wetterdienst in Arizonas Hauptstadt Phoenix warnte vor rekordverdächtigen Temperaturen am Wochenende und gab Sicherheitstipps. Die Menschen sollten viel trinken und auf Nachbarn und Verwandte achtgeben. Die extreme Hitze könne tödlich sein. „Werde nicht Teil der Statistik. Es kann Dir passieren“, twitterte der Wetterdienst.

Klima-Check Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Krankenhäuser bereiten sich auf Menschen mit hitzebedingten Symptomen vor

In der Gegend um Phoenix verteilten etwa 200 Stationen Wasserflaschen. Bibliotheken, Kirchen und Unternehmen öffneten klimatisierte Räume, in denen Tausende etwas Abkühlung finden konnten. Einige solcher Zentren verlängerten ihre Öffnungszeiten. In Las Vegas beteiligten sich auch Kasinos an der Aktion. Hier könnte die Hitze den Rekordwert von 47,2 Grad Celsius überschreiten. In der Stadt bereiteten sich die Notaufnahmen von Krankenhäusern auf zusätzliche Fälle mit hitzebedingten Symptomen vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus Henderson in Nevada berichtete der Arzt Ashkan Morim von Touristen, die zu lange mit Drinks am Pool gesessen hätten und dabei schwer dehydriert seien. Einem Wanderer habe man literweise Flüssigkeit zuführen müssen, damit ihn wieder zu Kräften bringen.

In Phoenix stieg die Höchsttemperatur den 16. Tag in Folge auf mehr als 43,3 Grad. Der obdachlose Rollstuhlfahrer Charles Sanders verbrachte den Freitag mit seinem Hündchen in einem klimatisierten Raum des Justa-Zentrums, wo auch Wasser verteilt wurde. Weil es an Geld und Personal fehle, schließe das Zentrum aber 17.30 Uhr und er müsse die tropenheißen Nächte in einem verschlissenen Zelt hinter dem Zentrum verbringen, sagte er. „Ich bin jetzt seit vier Sommern hier und das ist der bisher schlimmste“, sagte Sanders, der als Schweißer in Denver gearbeitet hat.

Für das berühmte Death Valley in Kalifornien sagten Meteorologen Temperaturen von bis zu 54,4 Grad voraus. Der Rekordwert dort ist 110 Jahre alt und liegt nach Angaben des Nationalparks bei 56,6 Grad. Die Hitze sollte auch in der kommenden Woche anhalten.

RND/AP