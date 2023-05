Hongkonger Frachter läuft im Suezkanal auf Grund

US-Zoo muss sich für Tiermisshandlung entschuldigen

„Kiwis sind unser kostbarer Schatz, nicht Amerikas Spielzeug“

Der Zoo in Miami hat sich entschuldigt, nachdem ein Video zeigte, wie ein Kiwi unter hellem Licht von Gästen gestreichelt wurde. Die Vögel sind eigentlich nachtaktiv. In der Heimat der Kiwis in Neuseeland hatte der Kurzfilm für so große Empörung gesorgt, dass 10.000 Menschen eine Petition für den misshandelten Vogel unterschrieben.