﻿Polnische Ostseestadt geht gegen FKK-Bader vor: Schon für „oben ohne“ drohen Geldstrafen

Swinemünde. Die polnische Stadt Swinemünde diskutiert über FKK-Anhänger: Im polnischen Urlaubsort an der Ostsee ist eine intensive Debatte entbrannt, ob und wie Touristen, die sich am Strand oder an der Promenade zu sehr entblößen, bestraft werden sollen. Die warmen und sonnigen Tage befeuern den alten Streit neu: Denn das Sommerwetter sorgte dafür, dass sich im Kurort auf der polnischen Seite Usedoms einige Leute „allzu frivol sonnten“, wie sich Bürger bei der Stadtverwaltung beschwerten.

Swinemünde: Strafen wie bei Verkehrsknöllchen möglich

Auf Anfrage der „Ostsee Zeitung“ (OZ) teilte Swinemündes Verwaltung mit, dass sie zunächst „keine drakonischen Strafen für unanständiges Verhalten“ durchsetzen wolle, sie werde den Verstößen gegenüber aber „nicht gleichgültig“ sein. Touristen müssten daher mit Geldstrafen rechnen, etwa wenn sie sich an Textilstränden oben ohne sonnen oder nur mit Bikini bekleidet über die Promenade gehen. Über die Höhe der Geldstrafe wurde noch nichts gesagt, dem Vernehmen nach sind aber Summen wie bei Knöllchen für Parkvergehen im Gespräch.

Die Einwohner von Swinemünde haben grundsätzlich eine ähnliche Einstellung zur Nacktheit wie die meisten Polen. Oben ohne und komplette Entblößung erfahren zwar neuerdings mehr Zustimmung, aber nur streng in bestimmten Bereichen, also an FKK-Stränden, die es an der polnischen Küste aber eher selten gibt.

Polen: auch in der Sauna nicht nackt

Ansonsten ist im öffentlichen Raum Pflicht, „angemessen gekleidet“ zu sein. Während Kinder oder Männer mit entblößtem Oberkörper auch außerhalb des Strandes noch akzeptiert werden, gibt es oft schon bei einer Frau im Badeanzug scharfe Kritik. Das Gleiche gilt für Saunen. Die Polen sind oft erstaunt, dass die Deutschen oder Skandinavier sich nicht schämen und nackt ins Dampfbad gehen.

In Swinemünde gingen zuletzt bei der Stadtpolizei auch Meldungen über unangemessene Strandkleidung nahe der deutsch-polnischen Grenze ein. „Die Strandpatrouille forderte die Touristen dann auf, sich angemessen anzuziehen“, erklärt Jaroslaw Jaz vom Stadtamt Swinemünde.

Fünf Deutsche nackt auf einer Jacht

Einen Vorfall, der bereits stark sanktioniert wurde, gab es im vergangenen Jahr, als fünf deutsche Staatsbürger nackt auf einer Jacht vor dem Strand von Swinemünde Party machten. Die Taten wurden von polnischen Behörden als unmoralisch eingestuft. Jeder der Männer musste eine Geldstrafe von 1500 Zloty (rund 330 Euro) zahlen.

Aber wird auch bestraft, wer nur ohne Hemd auf dem Pier oder der Promenade spazieren geht? Die Antwort auf diese Frage ist nicht einfach. In Polen gibt es kein Gesetz, das vorschreibt, in der Öffentlichkeit ein T-Shirt zu tragen. Wenn jedoch ein solches Verhalten bei jemandem Beleidigung oder Anstoß erregt, kann es zu einer Geldstrafe von bis zu 1500 Zloty führen. Die Polizei sagt auf Nachfrage, dass jeder solche Fall individuell behandelt werde.

Polen baden gern nackt auf deutscher Seite

Michael Steuer, Chef der Usedom Tourismus GmbH, weiß, dass etliche polnische Gäste deshalb gern zum Baden auf die deutsche Seite kommen: „Sie schätzen, dass es hier liberaler ist.“ Wer auf deutscher Seite an Textilstränden oben ohne badet, müsse nicht mit Sanktionen rechnen.

„Auch unsere Satzung sieht zwar vor, dass unbekleidet nur an FKK-Stränden gebadet werden darf“, sagt der Kurdirektor der Usedomer Kaiserbäder, Thomas Heilmann. Allerdings sei die Toleranzschwelle auch an Textilstränden höher und niemand, der sein Bikinioberteil ausziehe, müsse mit Sanktionen rechnen. Strafen im Sinne einer Ordnungswidrigkeit würden erst fällig, wenn tatsächlich eine grobe Belästigung der Allgemeinheit festgestellt werde.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Ostsee Zeitung“ (OZ).