Dutzende Menschen evakuiert

Gewaltiges Feuer in Gebäude im Zentrum von Sydney ausgebrochen

Am Donnerstag ist in einem Gebäude im Zentrum Sydneys ein Großbrand ausgebrochen. Laut Medienberichten wurden bisher 50 Personen evakuiert. Dichte schwarze Rauchschwaden waren am Nachmittag fast in der ganzen Stadt zu sehen