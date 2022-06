Wetter nach Pfingsten: Wechselhaft, aber keine Unwettergefahr

Nachdem es am Wochenende vor allem im Süden von Deutschland zu starken Unwettern kam, beruhigt sich die Lage in der kommenden Woche etwas. „Es ist also eine Woche zum Durchatmen, bevor am Wochenende die Sonnenanteile wieder deutlich zunehmen“, sagt eine Meteorologin des DWD. Es werde unbeständig, Unwettergefahr bestehe jedoch nicht mehr.