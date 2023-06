﻿Syrer, die neuen Player auf der Parallelweltkarte

Hannover. Es beginnt, nach allem, was man weiß, mit spielenden Kindern in Castrop-Rauxel. Aus Spielen wird Streit, Familienmitglieder mischen sich ein, es kommt zur Schlägerei. Polizeibeamte schreiten ein, die Sache löst sich auf. Aber der Funke ist geschlagen. Er lässt jenes Pulverfass, von dem Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) Tage später sprechen wird, in einer Art hochgehen, dass sich hinterher die ganze Republik die Augen reibt. Es geht um Rache, um Selbstjustiz, der Begriff Clankriminalität macht die Runde. Und es geht um einen neuen Player auf der Parallelweltkarte, der bislang kaum beachtet wurde. Und der zu tektonischen Verschiebungen der Macht führt. Es hat sich etwas aufgestaut. Jetzt entlädt es sich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber der Reihe nach. Denn erst einmal geht es um das, was hier eigentlich in den vergangenen Tagen auf Deutschlands Straßen passiert ist. Wie aus einem Kinderspiel ein Großeinsatz mit 700 Polizeibeamten in zwei Städten werden konnte, bei dem 462 Personen kontrolliert, 41 in Gewahrsam und zwei vorläufig festgenommen wurden. Bei dem 141 Gegenstände beschlagnahmt wurden, Baseballschläger, Messer, sogar eine Maschinenpistole. Und ein Mensch lebensgefährlich verletzt werden konnte.

Es ist Dienstag vergangener Woche, als sich der eigentlich banale Vorfall zwischen einem libanesischen und einem syrischen Jungen ereignet. Die Familien der beiden Elfjährigen leben im selben Wohnblock, die Stimmung ist offenbar bereits aufgeheizt, der Kinderstreit also nur der Auslöser, nicht Ursprung des Konflikts. Am Donnerstag eskaliert er: Mindestens 50 Personen stehen sich am Nachmittag gegenüber, angestachelt, gewillt, den Vorfall vom Dienstag für ihre Seite zu rächen. Worte fallen. Fäuste fliegen. Man geht mit Dachlatten aufeinander los. Und mindestens ein Messer wird gezückt. Ein 23 Jahre alter Syrer bekommt es in den Bauch gerammt, er muss später notoperiert werden. Zumindest in seinem Fall gibt es mittlerweile leichte Entwarnung: Der Mann befindet sich auf dem Weg der Besserung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Spirale der Gewalt aber dreht sich in all ihrer brutalen Logik weiter. Einen Tag später stehen sich in Castrop-Rauxel erneut zig Männer gegenüber, verabredet „zu einer Art High Noon“, wie Reul am Mittwoch bei der einberufenen Sondersitzung des Innenausschusses im NRW-Landtag sagt. Wild-West-Attitüde im Revier, die Polizei verhindert Schlimmeres, nimmt bei ihrer Personenkontrolle genannte Maschinenpistole in Beschlag. Hier scheint etwas aus den Fugen zu geraten.

Ein verwüstetes Restaurant, verletzte Polizisten, ein Heli über dem Stadtzentrum – es riecht nach Clankrieg

Am Freitagabend dann macht sich eine gewaltige und gewaltbereite Gruppe von Libanesen im 25 Kilometer entfernten Essen auf zu einem syrischen Restaurant. Diesmal sind es mehrere Hundert Männer, die aufeinander losgehen, vom Streit zweier Großfamilien kann da längst keine Rede mehr sein. Da sind ganze Milieus im Spiel, libanesische und syrische Clans, aufgewiegelt durch aggressive Mobilmachung in den Sozialen Medien. Das Restaurant wird verwüstet, die Massen prügeln sich, vier Polizeibeamte werden bei ihrem Einsatz verletzt, ein Hubschrauber kreist über dem Stadtzentrum. Es riecht nach Clankrieg, einige Medien labeln den Gewaltausbruch im Ruhrgebiet denn auch bereits so.

Ein Anruf bei einem, der sich mit der Sache auskennt: Mahmoud Jaraba vom Erlanger Zentrum für Islam und Recht in Europa, angesiedelt an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. „Clankrieg ist ein großes Wort“, sagt Experte Jaraba im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Aber unter Umständen entwickelt es sich zu einem Krieg. Es gibt viele Stimmen aus beiden Communities, die sich gegenseitig damit drohen, dass der Konflikt weitergeht, wenn es keine Lösung gibt. Die Gefahr, dass der Konflikt weiter eskaliert, ist gerade sehr, sehr groß.“

Die Flüchtlingsströme seit 2015 haben viel geändert in der Städtestruktur. Mahmoud Jaraba Politikwissenschaftler am Erlanger Zentrum für Islam und Recht in Europa

Einschätzungen, die nach Antworten auf Anschlussfragen verlangen. Worum geht es hier überhaupt? Wer genau führt hier „Krieg“ gegen wen? Und um was? Zunächst einmal, erklärt Jaraba, sei der Konflikt nicht neu. Seit einigen Jahren beobachten Experten wie er Zusammenstöße zwischen alteingesessenen libanesischen Clans und dem immer dichter werdenden Netz syrischer Großfamilien. „Die Flüchtlingsströme seit 2015 haben viel geändert in der Städtestruktur“, sagt Jaraba. Hier die Libanesen, die seit den 1980er-Jahren im großstädtischen Milieu operieren, ihr – überwiegend legales – Business etabliert haben. Da die Syrer, die Neulinge, die im selben Teich fischen, Restaurants, Cafés, Shisha-Bars eröffnen, ganz so wie die Libanesen. Konkurrenz kann das Geschäft beleben. Oder es vergiften.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es geht hier also um Markanteile, in der Gastronomie, im Einzelhandel. Aber auch, so sagt es Mahmoud Jaraba, um eine Machtverschiebung im Bereich der organisierten Kriminalität, in den Teile der syrischen Clans drängen. Einer der in die Vorfälle im Ruhrgebiet verwickelten Clans hat offenbar den Flüchtlingsschmuggel als Einnahmequelle an sich gerissen. Ein Schleusernetzwerk, das sich nicht nur über den Hotspot Nordrhein-Westfalen ausbreitet, sondern auch in anderen Teilen Deutschlands und Europas aktiv ist. Man pflegt in diesen Kreisen engen Austausch, und zwar über Grenzen hinweg, in Essen sollen Clanmitglieder aus den Niederlanden und Belgien an den Gewaltexzessen beteiligt gewesen sein.

Absage an Nancy Faesers Clan-Gipfel: Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen, nach der Sondersitzung des Innenausschusses. © Quelle: David Young/dpa

Das Spielfeld, das ist unstrittig, ist um einen Spieler reicher. Und der Staat hat diese Entwicklung, wiederholter Warnungen von Experten zum Trotz, weitgehend verschlafen. „Leider hatte die Politik sie nicht wirklich im Blick“, sagt Mahmoud Jaraba, in den zurückliegenden Jahren ist er einer der Mahner gewesen. „Dabei kommt diese Gewalt nicht aus dem Nichts, sondern resultiert aus einem langen Prozess, in dem sich diese Strukturen herausgebildet haben. Die Strukturen der syrischen Clans in Deutschland sind mittlerweile sehr stark.“

Vor dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat hierher geflohen, ist die Community auch durch das Instrument des Familiennachzugs immer weiter angewachsen, allein in Essen leben derzeit an die 18.000 Menschen aus Syrien, viele von ihnen aus Deir-ez-Zor, einer Region im Osten des Landes. Ihnen gegenüber stehen rund 7000 Zuwanderer aus dem Libanon. Vor zehn Jahren waren sie noch die deutlich größere Bevölkerungsgruppe, aber die Kräfteverhältnisse haben sich verkehrt. Mit brutalen Folgen, maßgeblich angefacht von der gewaltbereiten Minderheit innerhalb dieser Clans.

„Das ist nicht der erste Konflikt zwischen diesen Gruppen. Das Niveau ist jetzt aber ein anderes. Die Mobilisierung, vor allem vonseiten der Syrer, hat eine neue Stufe der Eskalation und der Gewalt ermöglicht“, sagt Experte Jaraba. „In früheren Konflikten haben wir das so nicht beobachtet, die waren häufig nach einem oder zwei Tagen gelöst. Dieser hier aber ist anders.“ Zwar hat es Versuche gegeben, den Konflikt beizulegen, etwa von sogenannten „Friedensrichtern“, die in den vergangenen Tagen in Anwesenheit von Oberhäuptern der verfeindeten Familien vermittelten. Aber die Sache ist brüchig. Nicht zuletzt, weil diesen Versuchen jede Legitimierung fehlt. Sie sind ein Akt der Schattenjustiz, die der Rechtsstaat nicht dulden kann und wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was also tun? Herbert Reul, Herr der „1000 Nadelstiche“, dürfte durch die jüngsten Geschehnisse in seinem Bundesland geradezu persönlich getroffen sein. Seine mit dem Amtsantritt der CDU-geführten Landesregierung im Jahr 2017 ausgerufene Nulltoleranzstrategie zur Bekämpfung von Clankriminalität, flankiert von häufigen Kontrollen im Milieu, hat eine Zeit lang durchaus zu Ergebnissen geführt. Die in den aktuellen Konflikt involvierten Gruppen scheinen davon aber kaum bis gar nicht beeindruckt – während sich die politische Ebene verzankt: Die Teilnahme seines Hauses an der Bund-Länder-Besprechung zur Clankriminalität hat Reuls am Mittwoch kurzfristig abgesagt, von einer PR-Aktion der Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ist die Rede. Faeser hatte der „Bild“ im Vorfeld gesagt: „Einzelne Nadelstiche sind wichtig, reichen aber nicht aus.“ Eine ziemlich offensichtliche Spitze gegen Reul.

Dabei ist die Angelegenheit eigentlich zu ernst für politische Ränkespiele. Experten wie Mahmoud Jaraba fordern die Entscheidungsträger zum Handeln auf. „Wenn der Staat machtlos wäre, dann wäre das eine Katastrophe. Der Konflikt eskaliert weiter“, sagt Jaraba. Wie er einzudämmen ist? Jaraba benennt drei Schritte. Der erste: Umfassende Ermittlungen gegen die kriminellen Strukturen innerhalb der syrischen und der libanesischen Clans. Der zweite: Härte zeigen. „Bis heute hat der Staat diese nicht an den Tag gelegt. Das sendet ein Signal an die Menschen aus: Wir können tun, was wir wollen“, sagt Jaraba. „Es muss harte Konsequenzen geben – auch mit Abschiebungen. Das ist eine Lösung für diejenigen, die nicht lernen wollen, die sich nicht integrieren wollen.“

Massenschlägerei in der Parallelwelt der Familienclans Mehr als 100 Menschen mit syrischen und libanesischen Wurzeln gingen am Wochen­ende in Essens Innenstadt aufeinander los. Vermutet wird ein Streit zwischen Clans. Wie ist solchen Ausschreitungen beizukommen? Jetzt lesen (+)

Der dritte Schritt: eine Ausweitung der Präventionsarbeit. „Darüber wird seit langem gesprochen, aber bis heute passiert in diesem Bereich sehr wenig. Wir müssen einerseits also hart gegen die kriminellen Elemente vorgehen, aber müssen für die Mehrheit der Clanmitglieder, die nicht kriminell sind, auch eine Tür öffnen.“

Nächster Halt Berlin? Es droht ein Flächenbrand der Clangewalt

Das sind Maßnahmen, die teils erst auf der Langstrecke ihre Wirkung entfalten werden. In Monaten, vielleicht Jahren. Es sind die Jahre, die die Politik offenbar hat verstreichen lassen, ohne dem aufziehenden Konflikt, der sich jetzt in all seiner Brutalität zeigt, allzu viel Beachtung zu schenken. Kurzfristig hilft wohl nur massive Polizeipräsenz. Und die verkappte Hoffnung, dass ein wie auch immer gearteter „Frieden“ unter den Familienclans gefunden wird. Der dann natürlich auch noch halten muss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mahmoud Jaraba vom Erlanger vom Zentrum für Islam und Recht in Europa ist nicht wirklich optimistisch. „Das Eskalationspotenzial wird meiner Meinung nach in den nächsten Tagen und Wochen hoch bleiben. Vielleicht geht es sogar auf die nächste Stufe.“ In Berlin etwa, noch so ein Hotspot, beobachte er gerade einen aufkeimenden Konflikt, der möglicherweise mit dem im Ruhrgebiet im Zusammenhang steht. Dort, in Gelsenkirchen ist ein junger Syrer am Mittwochabend durch Messerstiche schwer verletzt worden. Die Polizei wollte einen Clan-Bezug nicht ausschließen. Es droht nicht weniger als ein Flächenbrand.