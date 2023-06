Tätowiererin aus Berlin will Rammstein-Tattoos kostenlos covern

Berlin. Nach den Vorwürfen gegen die Band Rammstein und deren Frontsänger Till Lindemann hat eine Tätowiererin aus Berlin angekündigt, Tattoos mit Symbolen der Rockband kostenlos zu überstechen. „Ich biete an, dein Rammstein-Tattoo zu covern, kostenlos oder gegen eine Spende“, hieß es in einem in den sozialen Netzwerken vielfach verbreiteten Post vom Montag. Alle Spenden würden an Organisationen weitergegeben, die sich gegen die Gewalt an Frauen einsetzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

„Ich werde definitiv Rammstein-Tattoos covern“

Über ihren Instagram-Account bestätigte die Berliner Tätowiererin die Echtheit des Posts. „Ich hätte nicht gedacht, dass mein Post so durch die Decke geht“, sagte die Frau am Dienstag in einem Video in ihrer Instagram-Story. Hunderte Menschen hätten den Post geteilt. Sie betonte, trotz des Andrangs auf ihre Worte auch Taten folgen zu lassen. „Ich werde definitiv Rammstein-Tattoos covern.“ Interessierte sollten sich aber in jeden Fall vorab mit ihr in Verbindung setzen und Fotos des oder der Tattoos bereithalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehrere Frauen hatten in unterschiedlichen Medien in den vergangenen Tagen Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann erhoben. Dabei soll es um strukturellen Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt gehen. Die Aussagen der Frauen ähneln sich größtenteils. Dem Sänger sollen demnach vor, nach und während Konzerten junge Frauen „zugeführt“ worden sein, um mit ihnen Sex zu haben. Einige Frauen berichten, nicht gewusst zu haben, dass es bei den Treffen auch um Sex gehen soll. Strafrechtliche Ermittlungen gegen Lindemann gibt es bislang nicht.

RND/nis